USA, passeggero tenta di salire in aereo con una pistola e un’accetta fatte in casa Un uomo statunitense ha tentato di superare i controlli sulla sicurezza di un aeroporto portando come se niente fosse una pistola e un’accetta nel suo bagaglio a mano.

Un uomo statunitense ha tentato di superare i controlli sulla sicurezza di un aeroporto portando come se niente fosse una pistola e un'accetta nel suo bagaglio a mano. È accaduto la scorsa settimana Portland International Jetport di Portland, nel Maine, e a darne notizia è stata la Transportation Security Administration. "Ieri gli ufficiali della TSA hanno rilevato quest'arma fatta in casa nel bagaglio a mano di un uomo", ha scritto l'entesu Twitter . "Hanno anche trovato un'accetta nella borsa".

Negli Stati Uniti viaggiare con armi da fuoco è legale, a condizione però che le persone che desiderano volare con armi e munizioni rispettino le linee guida della TSA per un trasporto sicuro e adeguato. Chiunque voglia salire a bordo di un aereo con armi deve innanzitutto rimuovere i proiettili, poi imballare gli oggetti in contenitori rigidi e riporli nei bagagli registrati. Le armi devono essere dichiarate in biglietteria non appena i viaggiatori giungono in aeroporto.

I funzionari della Transportation Security Administration hanno reso noto di aver confiscato 6.301 armi da fuoco ai passeggeri aeroportuali nel 2022, il numero più alto mai registrato dall'agenzia. L'88% di quelle armi erano cariche e potenzialmente pronte ad essere impiegate. La TSA ha aggiunto di prevedere di arrivare entro la fine dell'anno a 6.600 armi confiscate, il che segnerebbe un aumento del 10,5% rispetto alle 5.972 del 2021, anno che aveva già fatto registrare livelli record.

