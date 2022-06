USA, bimba di 9 anni sbranata da un puma mentre gioca a nascondino in un bosco: gravissima . La piccola Lily Kryzhanivskyy, di 9 anni, era nel bosco con due amici a Fruitland, nello stato di Washington, negli Stati Uniti, quando l’animale selvaggio li ha sorpresi.

A cura di Biagio Chiariello

Una bambina di 9 anni è stata sbranata da un puma mentre giocava insieme ad alcuni suoi amici nei boschi. Lily Kryzhanivskyy stava giocando a nascondino con i suoi amici in un campo vicino a Fruitland, Washington, sabato scorso e un animale l’ha improvvisamente attaccata. Lily è stata subito soccorsa da alcuni presenti che l'hanno rinvenuta ricoperta di sangue prima che fosse trasportata in aereo in ospedale. La giovanissima è stata operata per le ferite alla testa e alla parte superiore del corpo. . Le sue condizioni restano gravi ma sono stabili.

La madre di Lily ha definito la guarigione di sua figlia “sorprendente”, dicendo a WDFW che Lily vuole che le persone sappiano che era “molto coraggiosa e dura”. “Siamo estremamente grati per la capacità di recupero di questa bambina e siamo impressionati dal suo coraggio, di fronte a questo sfortunato incontro”, ha dichiarato il capitano della Fish and Wildlife Police Mike Sprecher in una dichiarazione scritta. “È successo in fretta e siamo grati che gli adulti del campo abbiano risposto così rapidamente”.

Un pagina su GoFundMe è stata creata dalla famiglia di Lily. "Chiedo le vostre preghiere e il sostegno di sua madre Yelena, a causa di tutte le spese mediche e delle assenze dal lavoro, per favore aiutate a raccogliere fondi in modo che tutti noi possiamo sostenere e aiutare Yelena a prendersi cura di sua figlia Lily», ha scritto lo zio sulla pagina web. . Finora, la raccolta fondi ha raccolto $ 72.000 a fronte di un obiettivo di $ 100.000 in soli due giorni.