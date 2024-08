USA, attaccato da uno squalo: ferito e sanguinante esce dall’acqua con tutta calma e va a casa Il 31enne vigile del fuoco CJ Lyles stava surfando a New Smyrna Beach, in Florida, quando si è accorto che qualcosa aveva colpito la sua mano. “Ho capito subito che era uno squalo…” ha raccontato. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Quella surfata se la ricorderà sicuramente per tutta la vita. Mentre cavalcava le onde a New Smyrna Beach, in Florida, Usa, CJ Lyles si è reso che uno squalo lo aveva attaccato. Lui però non si è scomposto più di tanto; è riuscito a mantenere la calma ed è tornato a casa, nonostante il sangue che gli colava dalle ferite.

"Ho sentito qualcosa colpire la mia mano dal nulla. Mi sono spaventato. Ho sentito quei denti affilati come rasoi, una certa pressione, un po' come un vuoto in un certo senso", ha detto il pompiere 31enne a Fox 13.

"Ho capito subito che era uno squalo. Ho provato a muovere la mano e non mi ha lasciato andare per qualche secondo, poi si è dimenato e alla fine ha mollato la presa", ha aggiunto.

CJ, paramedico e ingegnere di bordo del dipartimento dei vigili del fuoco di Edgewater, ha capito subito che aveva bisogno di più di punti quando ha visto in che stato si trovava la sua mano.

Nei video circolati online si vede il 31enne surfista che torna a riva sanguinante. I bagnanti si sono offerti di aiutarlo, ma CJ è invece saltato in macchina e ha guidato lui stesso fino a casa. È stata la sua ragazza a portarlo poi in ospedale. Ma durante il tragitto la situazione è peggiorata: "Il mio indice sinistro aveva due tendini strappati. Il dottore però l'ha messo a posto" ha detto.

CJ è stato dimesso giovedì 8 agosto ed ora si sta concentrando sul ritorno al lavoro. E su quello sulla tavola da surf. "Mi darò un paio di settimane, vediamo come si sente la mia mano. Ovviamente penserò a quello che è successo quando tornerò in acqua, ma non credo che potrò smettere solo per questo. È una specie di strano incidente; è sfortuna!" ha ammesso.