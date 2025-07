Auto in fuga dalla polizia sfonda muro ed entra in casa di riposo, 2 morti e 8 feriti in Uk: “Crollato tutto”

La Bmw con a bordo due ventunenni in quel momento era in fuga e inseguita dalla polizia perché risultata rubata. L’impatto violentissimo ha fatto crollare il muro della casa di riposo a Sunderland che ha travolto diversi ospiti costringendo tutti gli altri a evacuare la struttura. Due donne sono morte e altri otto anziani sono rimasti feriti.

Due donne sono morte e altri otto anziani sono rimasti feriti in Inghilterra quando un’auto in fuga dalla polizia ha sfondato il muro di una casa di riposo entrando letteralmente nella struttura dove alloggiavano le persone colpite. La tragedia ha sconvolto improvvisamente la quotidianità della casa di cura Highcliffe Care Home di Witherwack, a Sunderland, nel nord-est dell'Inghilterra, nella serata di mercoledì.

Erano circa le 21:40 ora locale quando una Bmw scura ha attraversato in velocità il giardino della struttura impattando contro il muro dell’edificio sfondandolo. La vettura con a bordo due ventunenni in quel momento era in fuga e inseguita dalla polizia perché risultata rubata a Newcastle nelle prime ore di quella sera.

Una donna che vive nelle vicinanze del centro per anziani ha raccontato alla BBC che sua figlia ha sentito un "forte botto" a tarda sera scoprendo che il muro della casa di riposo era crollato. L’impatto violentissimo ha fatto crollare il primo piano dell’edificio travolgendo diversi ospiti e costringendo tutti gli altri a evacuare la struttura.

"Non riuscivo a credere ai miei occhi quando ho visto i danni. È crollato tutto il piano”, ha raccontato un parente di uno degli anziani accorso sul posto. I feriti soccorsi dai sanitari sono stati accompagnati in ospedale per quelle che apparivano ferite non gravi ma purtroppo il giorno dopo due donne sono decedute: una novantenne e una ottantenne.

I due 21enni precedentemente già arrestati in relazione all'incidente subito dopo lo schianto, sono stati nuovamente arrestati ma questa volta con l'accusa di omicidio colposo. Le forze dell'ordine hanno affermato che valuteranno ora se l'incidente abbia contribuito alla morte delle donne.

A seguito dell'inseguimento da parte della polizia, è stato effettuato anche un deferimento obbligatorio degli agenti all'Ufficio indipendente per la condotta della polizia per valutare il caso. "Si tratta di uno sviluppo estremamente triste della vicenda e tutti i nostri pensieri sono rivolti alle famiglie e ai cari di tutte le persone colpite", ha affermato il capo della polizia locale.

Intanto tra gli altri otto anziani feriti sono stati tutti dimessi tranne uno che non è considerato in pericolo di vita. La struttura in cui alloggiavano però è rimasta inagibile e gli ospiti sono stati trasferiti in altre residenze in attesa di una sistemazione alternativa.