Uno yacht di lusso con 17 passeggeri prende fuoco al largo di Formentera: un ferito Uno yacht di lusso ancorato al largo di Formentera, in Spagna, ha preso fuoco: ferito uno dei 17 passeggeri a bordo.

A cura di Giorgia Venturini

Foto da Twitter

Paura per 17 passeggeri a bordo di uno yacht di lusso al largo di Formentera, in Spagna. Stando alle prime informazioni subito le fiamme sono divampate all'interno dell'imbarcazione creando un fumo nero in pochi secondi. I passeggeri a bordo, di cui cinque membri dell'equipaggio, sono riusciti a mettersi in salvo abbandonando l'imbarcazione in pochissimo tempo. Sul posto si sono precipitati i soccorsi che hanno messo in sicurezza i passeggeri.

Al momento risulta solo una persona ferita: si tratta di un uomo spagnolo di 39 anni che ha riportato ustioni minori. Il 39enne è stato soccorso e trasportato in ospedale. Non è in pericolo di vita.

Ora si sta cercando di ricostruire quanto accaduto. L'allarme è stato lanciato attorno alle 18 di ieri sabato 12 agosto. Lo yacht, lungo 27 metri, era ancorato al largo della spiaggia di Es Cavall d'en Borras, nel Parco Naturale di Ses Salines. L'imbarcazione era stata noleggiata per 46mila euro a settimana. Ancora sconosciute le cause dell'incendio.