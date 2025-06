Il tornado in Florida solleva una casa mobile a Largo e la scaraventa a terra: il video In Florida un tornado ha investito la cittadina di Largo, causando diversi danni. In un video, una casa mobile viene sollevata da terra dal vento e scaraventata nuovamente al suolo. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Una casa mobile è stata sollevata e scaraventata in aria da un tornado violentissimo che ha colpito la città di Largo, in Florida. Le immagini di filmati diffusi online mostrano detriti trasportati dal vento e momenti di panico dopo il fatto. Il fenomeno si è verificato mercoledì 25 giugno ed è stato confermato dal servizio meteorologico nazionale che ha anche segnalato violenti temporali nell'area.

Il video è stato verificato da Reuters e documenta la forza devastante del vento nella città di Largo. Il tornado si è abbattuto sulla città raggiungendo i 145 km/h. Il vento ha toccato il suolo per otto minuti, travolgendo ogni cosa.

La casa mobile sradicata dal tornado si trovava nel quartiere Ranchero Village ed è stata trasportata per diversi metri prima di ricadere al suolo su un lato. Secondo il National Weather Service, il tornado è iniziato poco dopo le 19 di mercoledì causando danni devastanti prima in un centro commerciale all'incrocio di Belcher Rd e Bryan Dairy Rd e poi nel piccolo quartiere di Largo.

Secondo il Dipartimento di Polizia di Largo e le squadre di emergenza, non vi sono feriti o potenziali vittime. Alla popolazione è stato chiesto di evitare le aree colpite per consentire alle squadre di emergenza "di proseguire il loro lavoro in modo sicuro ed efficace".

I temporali a Tampa Bay hanno prodotto danni anche per via dei chicchi di grandine dalle dimensioni variabili. Il tipico schema delle tempeste sulla Florida sarà accentuato dalla bassa pressione che si sta spostando sul territorio. Sono state segnalate anche alcune interruzioni di corrente su Pinellas, con squadre di servizi pubblici che hanno lavorato fino a notte fonda per ripristinare il servizio per i residenti, impossibilitati a usare l'energia elettrica per diverse ore. Ai residenti è stato raccomandato di non uscire di casa.