Un palo di cemento gli crolla addosso: bimbo di 4 anni muore sul colpo mentre gioca Leopold Mercer stava giocando con il suo amichetto dopo essere tornato dall’allenamento di calcio nella loro casa di Hanbury, nel Worcestershire, il 18 settembre scorso, quando è avvenuto il drammatico incidente.

A cura di Biagio Chiariello

Un bambino inglese di quattro anni è morto sul colpo dopo essere stato travolto da un pesante palo da giardino. Leopold Mercer stava oscillando su un cancello di ferro nel suo giardino, mentre era in compagnia di un suo amico dopo l'allenamento di calcio quando è avvenuta la tragedia nella loro casa di Hanbury, nel Worcestershire, il 18 settembre scorso.

I suoi genitori, i professori universitari Eva Frickel e Jason Mercer, hanno sentito l'altro bambino urlare "Leo" e hanno subito capito che qualcosa non andava. La coppia ha cercato subito di rianimare Leopold prima che arrivassero le squadre di emergenza. I paramedici del West Midlands Ambulance Service e i medici della Midlands Air Ambulance hanno continuato le manovre di rianimazione per 42 minuti. Ma purtroppo il bimbo è morto.

La madre del piccolo aveva appena riportato i due giovanissimi a casa dopo l'allenamento domenicale di calcio, quando sono scesi dall'auto e si sono appesi a un cancello di ferro vicino al vialetto. Pochi istanti dopo, alle 11:48, un palo di cemento è caduto sulla testa del bambino. Un esame post mortem ha rilevato che Leopold è deceduto a causa di una lesione traumatica alla testa e al collo.

"Leopold aveva cominciato la scuola solo da un paio di settimane ed era un bambino felice ed estroverso. Sul vialetto c'è una fila di pilastri a semicerchio e su un pilastro è attaccato un cancello del giardino" ha ricordato Eva Frickel. "I ragazzi sono scesi dalla macchina e sono andati a giocare. Avevo appena spostato la macchina sull'erba quando ho sentito l'altro bambino urlare ‘Leo' e ho capito che qualcosa non andava" .

Sono corsa subito lì e l'ho visto sotto il pilastro che era caduto. Era così pesante che non riuscivo a spostarlo", ricorda la genitrice.

L'altro bambino ha riportato ferite lievi ed è stato portato in ospedale per accertamenti.

"Sono ancora una scienziata nella mia testa, ma il mio cuore è spezzato per sempre. Il dolore per la perdita di un bambino occupa un posto permanente nella tua vita. La vita è ingiusta. Non puoi essere sicuro che vivrai domani" ha continuato la madre.

Il dottor Christopher Hamilton, un medico della Midlands Air Ambulance che ha assistito all'incidente, ha dichiarato: "Leopold giaceva sul sentiero accanto a un cancello di mattoni caduto e un cancello di metallo. I paramedici hanno detto che Leo non era cosciente quando sono arrivati. Sembrava avere un trauma cranico molto esteso che avrebbe potuto essere una lesione cerebrale devastante e gravi fratture maxillo-facciali, tra le altre cose."