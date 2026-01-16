“Un anno da quando sei diventata mia moglie, sono felice”, ma poi la trova impiccata il giorno dell’anniversario

Abigail e Samuel erano una coppia felice e stavano festeggiando l’anniversario. Ma una lite furiosa in un bar ha cambiato tutto in una sola notte.

Abigail e Samuel per tutti erano la coppia perfetta: giovani, sportivi e innamorati. Il 17 agosto avevano festeggiato il loro primo anniversario di matrimonio, il coronamento di un sogno e di una relazione apparentemente senza ombre. Proprio nel resort dove avevano deciso di celebrare la loro unione però è successo qualcosa di terribile e inspiegabile.

Abigail è stata trovata senza vita, apparentemente si era impiccata. Solo poche ore prima il marito aveva condiviso sui social una foto che li ritraeva sorridenti nella vasca idromassaggio del resort: "Sei tutto il mio mondo, il mio migliore amico e la mia bellissima moglie adorata, ti amerò per sempre", aveva scritto.

Un'inchiesta ufficiale ha fatto chiarezza su quanto avvenuto quel giorno.

Prima i post romantici, poi la lite

Abigail Garside è stata trovata morta il 18 agosto proprio durante il weekend dell'anniversario di matrimonio che stava trascorrendo con il marito nel North Yorkshire. La donna, 30 anni, era una campionessa di equitazione conosciuta per la sua solarità, e scorrendo i profili social della coppia anche quei giorni sembravano di assoluta felicità.

Samuel in un post in quelle ore, poco prima di trovarla senza vita, le aveva dedicato parole d'amore: "È passato un anno da quando sei diventata mia moglie! Ti amo sempre di più ogni giorno, felice anniversario". Poco dopo, però, i due erano stati visti discutere animatamente in un bar, dove avrebbero assunto alcol e droghe.

Sulla vicenda Il Coroner di Northallerton ha aperto un'inchiesta che ha chiarito i fatti di quella notte, dove durante i festeggiamenti i coniugi avrebbero consumato alcol e cocaina.

"Senza il mix di alcol e droga non si sarebbe tolta la vita"

Dopo la discussione al bar, Samuel ha raggiunto Abigail che nel frattempo era tornata in hotel, tra mezzanotte e l'una. Quell'incontro però è stato tutt'altro che pacificatore: c'è stata una discussione ancora più animata ed Abigail è andata via intorno alle due e mezza lasciando nella stanza il suo cellulare. Samuel, invece, si è addormentato, e al suo risveglio Abigail ancora non c'era. È andato a cercarla, ma non è stato lui a trovarla.

Un passante ha notato il corpo della moglie ormai senza vita. Le ricostruzioni parlano di un gesto estremo, ma secondo il medico legale non sarebbe successo senza il mix di alcol e droghe, come riporta il Mirror: "La combinazione di alcol e cocaina può indurre le persone a comportarsi in un modo che normalmente non farebbero, e quello che è successo ad Abigail sembra completamente fuori dal suo carattere. Se non avesse assunto alcol e cocaina, non si sarebbe mai tolta la vita".