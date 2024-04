Ubriaca piomba con l’auto in un locale: morti fratelli di 5 e 8 anni in Usa, erano a un compleanno Strage allo Swan Boat Club di Newport, in Michigan: una donna ubriaca è entrata con la sua auto all’interno di un edificio, dove si stava svolgendo una festa di compleanno, causando la morte di due fratelli di 5 e 8 anni e diversi feriti gravi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1.120 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia allo Swan Boat Club di Newport, sul lago Erie, nel Michigan: si stava svolgendo una festa di compleanno di un bambino quando una donna di 66 anni, che guidava ubriaca, è letteralmente piombata dentro l'edificio con la sua auto. L'incidente è avvenuto intorno alle 15 di sabato mentre le celebrazioni erano in corso, il veicolo ha distrutto una parte della struttura, fermandosi dopo aver percorso 7 metri al suo interno.

Morti sul colpo due bambini, un fratello e una sorella di 5 e 8 anni. La polizia locale e i soccorsi sono intervenuti poco dopo, constatando sia il decesso delle due vittime che la presenza di altre 15 persone ferite.

Nove di loro, tra cui 3 bambini, hanno riportato lesioni gravi e sono stati trasportati d'urgenza negli ospedali limitrofi sia in ambulanza che in elicottero. La donna (che non è stata ancora identificata pubblicamente) è l'unica sospettata ed è stata presa in custodia fino alla fine delle indagini. Attualmente è detenuta nella prigione della contea di Monroe con l'accusa di aver causato la morte di due persone mentre guidava in stato di ebrezza.

In una conferenza stampa tenutasi in serata lo sceriffo della contea Troy Goodnough ha inoltre spiegato che non si conoscono ancora con precisione né le dinamiche dell'incidente, né l'esatto numero di persone presenti sul luogo. Lo Swan Boat Club ha commentato l'accaduto sul suo account Facebook ufficiale dove, oltre a comunicare che rimarrà chiuso fino alla fine delle indagini, ha anche chiesto ai cittadini di evitare di attraversare le zone limitrofe, così da non ostacolare i soccorsi.