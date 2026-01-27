Turista si avvicina ad un leopardo delle nevi per scattargli una foto: il predatore la azzanna al volto

Una donna è stata aggredita da un leopardo delle nevi a Koktokay, nel nord-ovest della Cina, dopo essersi avvicinata all’animale nel tentativo di ottenere un’inquadratura migliore per una foto. Un video mostra la turista a terra nella neve e il predatore poco distante. È ricoverata in condizioni stabili.

Una turista è stata aggredita da un leopardo delle nevi nel nord-ovest della Cina dopo essersi avvicinata all’animale nel tentativo di scattare una fotografia. L’attacco è avvenuto venerdì intorno alle 19 nell’area del villaggio di Talat, vicino alla località di Koktokay, all’interno del Geoparco globale UNESCO di Keketuohai, nella regione autonoma uigura dello Xinjiang.

La donna stava rientrando in hotel insieme a due amiche dopo aver trascorso la giornata alla stazione sciistica di Koktokay, quando si è imbattuta nel raro predatore. Secondo le ricostruzioni, la turista si sarebbe avvicinata in modo imprudente al leopardo delle nevi, arrivando a pochi metri di distanza, nel tentativo di ottenere un’inquadratura migliore per una foto.

Un video, diffuso successivamente sui social, mostra la donna distesa nella neve profonda con il leopardo seduto nelle immediate vicinanze, pochi istanti prima dell’aggressione. In altre immagini si vede la sciatrice bloccata sotto l’animale, prima di essere aiutata da alcune persone presenti sul posto. La donna viene poi allontanata mentre si tiene il volto, visibilmente insanguinato. Il casco indossato dalla sciatrice ha sicuramente contribuito a limitare la gravità delle ferite.

Il leopardo è poi scappato grazie all’intervento di un istruttore di sci, che è riuscito a metterlo in fuga agitando i bastoncini. Trasportata in un ospedale locale, la turista è stata sottoposta alle cure necessarie e, secondo quanto riferito, si trova in condizioni stabili.

L’animale era stato avvistato già il giorno precedente nella stessa zona da altri turisti, nei pressi di un’area erbosa non lontana dagli hotel. La sua presenza sarebbe legata alla ricerca di cibo. Proprio dopo quei primi avvistamenti, le autorità locali avevano diffuso un avviso invitando residenti e visitatori a muoversi con cautela, evitando di sostare o avvicinarsi alla fauna selvatica.

Dopo l’attacco, l’allerta è stata ribadita. In una comunicazione ufficiale, le autorità hanno sottolineato che nei giorni recenti è stata rilevata un’intensa attività di leopardi delle nevi nella valle di Keketuohai, ricordando che si tratta di grandi predatori e raccomandando assolutamente di non scendere dai veicoli, di non tentare fotografie ravvicinate e di non camminare mai da soli nelle aree circostanti.

La Cina ospita circa il 60 per cento della popolazione mondiale di leopardi delle nevi, una specie classificata come vulnerabile, come evidenzia lo Snow Leopard Trust. Nonostante ciò, gli attacchi all’uomo restano rarissimi, anche perché si tratta di animali ampiamente noti per il loro comportamento schivo ed elusivo.

Sull’episodio è stata avviata un’indagine per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.