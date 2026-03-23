Trovato morto in un parco in Inghilterra, 28enne arrestata per omicidio: “Vittima e sospettata si conoscevano”

Immagine di repertorio.

Il corpo di Gary Grant, 54 anni, è stato trovato in un parco pubblico, lo Sparrow's Nest Gardens, a Lowestoft, nella contea del Suffolk, in Inghilterra. Dopo il ritrovamento, avvenuto venerdì 20 marzo, una giovane di 28 anni è stata accusata di omicidio. La donna si chiama Amber Stebbings.

Gli agenti della polizia del Suffolk sono stati chiamati al parco intorno alle 22.13 di venerdì scorso, dove hanno trovato Grant privo di sensi. Nonostante l'arrivo tempestivo dei servizi di emergenza, il 54enne è stato dichiarato morto sul posto.

Stebbings, 28enne senza fissa dimora, è stata arrestata sul posto e successivamente incriminata. La donna dovrà comparire oggi, lunedì 23 marzo, davanti al tribunale dei magistrati di Great Yarmouth.

L'autopsia disposta dal Ministero dell'Interno si è svolta sabato 21 marzo: "La causa del decesso è in attesa di ulteriori indagini", spiega la Polizia in una nota. Le autorità considerano il decesso un episodio isolato, sottolineando che la vittima e la sospettata si conoscevano.

Al momento, come riportano i quotidiani britannici, agenti specializzati stanno fornendo supporto alla famiglia di Grant in questo momento difficile. La Polizia del Suffolk ha dichiarato: "L'inchiesta del Ministero dell'Interno seguirà i tempi stabiliti dalla legge".

Gli agenti stanno cercando di ricostruire l'accaduto e hanno fatto un appello rivolgendosi a eventuali testimoni o a chiunque abbia informazioni utili. "Incluso chiunque si trovasse alla guida nella zona in quel momento e avesse una dash cam", riporta un comunicato.

La Polizia del Suffolk ha invitato chiunque abbia informazioni a contattare le forze dell'ordine, citando come riferimento per identificare il caso il numero 37/16062/26.

Il parco, uno dei più conosciuti di Lowestoft e adiacente al faro della città, è rimasto chiuso per gran parte del fine settimana per permettere a chi indaga di svolgere gli accertamenti del caso.