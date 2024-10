video suggerito

Travolti da un'onda e trascinati in mare alle Hawaii: morte due persone, una terza in gravi condizioni Due persone sono morte e una terza è stata ricoverata in ospedale dopo che un'onda le ha travolte e trascinate in mare aperto lungo la costa delle Hawaii. Le due vittime si chiamavano Susie Jett e Brian Kunic, 72 e 63 anni, residenti rispettivamente in Oklahoma e California. In gravi condizioni Laura Rich, 41, figlia della 72enne.

A cura di Eleonora Panseri

Susie Jett, 72 anni, una delle due vittime, e Laura Rich, la figlia di 41, ricoverata in ospedale dopo essere stata travolta dall'onda,

Due persone sono morte e una terza è stata ricoverata in ospedale dopo che un'onda anomala le ha travolte e trascinate in mare aperto lungo la costa delle Hawaii. Le due vittime si chiamavano Susie Jett e Brian Kunic, 72 e 63 anni, residenti rispettivamente in Oklahoma e California, la donna ferita è Laura Rich, 41 anni.

Poco dopo le 8 del mattino il Dipartimento di sicurezza, i vigili del fuoco e i servizi medici di emergenza locali erano intervenuti dopo aver ricevuto una chiamata al 911. Due donne, di 72 e 41 anni, e un uomo di 63, erano stati trascinati in mare sulla popolarissima spiagge di Ke Iki, nella località di Oahu.

La costa era sottoposta a un avviso di onde alte. La mattina dell'incidente avevano raggiunto un'altezza di oltre 2 metri e il moto ondoso stava aumentando. Cartelli che indicavano una forte corrente erano affissi nei pressi della spiaggia.

La 72enne, residente in Oklahoma, era in visita a Oahu, insieme alla figlia di 41 anni, trasportata in gravi condizioni in ospedale dopo essere stata trascinata nell'oceano insieme alla madre. Il padre della 41enne non era con loro ma si è subito messo in viaggio per stare accanto alla figlia.

Anche il 63enne deceduto nell'incidente era sulla spiaggia insieme alle due donne. "La compagna dell'uomo deceduto, il visitatore dalla California, è affranta, ha perso l'amore della sua vita", ha detto una testimone ai quotidiani locali, aggiungendo: "La famiglia della seconda vittima è sotto shock, fa davvero tanto male perdere una nonna che tutti amano così all'improvviso".

Il tenente del Dipartimento per la sicurezza di Honolulu, Kerry Atwood, ha dichiarato che anche in passato a Oahu diverse altre persone erano state travolte dalle onde e trascinate in acqua. Il tenente ha aggiunto che la spiaggia in cui si trovavano è una di quelle con le onde più pericolose di tutte le Hawaii.