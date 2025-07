Si schiantano con la moto mentre viaggiano sulla A10: morta la conducente, in gravi condizioni un uomo

video suggerito

Una donna è deceduta dopo essersi schiantata in moto sulla A10, mentre l'uomo che viaggiava con lei è in gravi condizioni. Almeno 8 km di coda dopo il sinistro stradale sulla tratta San Bartolomeo – Imperia Est (direzione Francia).

A cura di Gabriella Mazzeo

Una donna è morta e un uomo è invece in gravi condizioni dopo l'incidente avvenuto nella galleria autostradale tra gli svincoli di San Bartolomeo e Imperia Est (direzione Francia) sulla A10. I due viaggiavano a bordo di una moto con targa francese. La dinamica del sinistro stradale non è ancora chiara e si indaga per capire se la moto sia l'unico mezzo coinvolto o se, invece, vi sia stato l'impatto con un'auto. Le condizioni della donna sono apparse da subito disperate ed è stata trasportata in codice rosso in pronto soccorso all'ospedale d'Imperia.

La vittima è deceduta poco dopo nonostante i tentativi disperati del personale sanitario di salvarle la vita. L'uomo che viaggiava con lei è invece stato trasferito all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure con l'elisoccorso Grifo. A causa dell'incidente si è formata una coda di 8 chilometri.

Per questo motivo, il tratto autostradale tra Andora e Imperia Est è sconsigliata. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la viabilità e le condizioni di sicurezza della A10 sulle corsie interessate dall'incidente. L'identità delle due vittime del sinistro stradale non è attualmente nota. Quello che per ora è certo è che la donna è deceduta in ospedale a causa delle gravi ferite provocate dall'impatto con l'asfalto mentre l'uomo è ricoverato in gravi condizioni.

Non sono stati resi pubblici gli aggiornamenti sul suo bollettino medico e non è chiaro se vi sia il pericolo di vita. Mentre i medici lavorano per salvarlo, le autorità stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente per capire cosa sia successo ai due motociclisti che insieme stavano viaggiando su due ruote in direzione Francia. I due sarebbero caduti dal mezzo per cause che sono ancora da accertare da parte dei soccorritori, intervenuti subito per il trasporto in ospedale delle vittime e per gli accertamenti del caso.