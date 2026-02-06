Esteri
Travolge un ciclista e poi si incastra con l’auto in un supermercato a Los Angeles: 3 morti e 6 feriti

Almeno tre persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite dopo che un’auto si è schiantata contro un supermercato nella zona di Westwood a Los Angeles. Alla guida una settantenne.
A cura di Susanna Picone
Gravissimo incidente nella tarda mattinata del 5 febbraio negli Stati Uniti, a Los Angeles. Tre persone sono morte e almeno altre sei sono rimaste ferite quando un'auto si è schiantata contro un supermercato. Tutto è avvenuto poco dopo mezzogiorno di giovedì presso un supermercato 99 Ranch Market nel quartiere di Westwood. A fornire i primi dettagli la portavoce del dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles, Lyndsey Lantz.

Stando alle prime informazioni riportate dai media locali, tre persone sono morte sul posto. I soccorritori intervenuti hanno aiutato almeno sei o sette persone, e alcune di queste sono state portate in ospedale in gravi condizioni.

Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco, le vittime sono un uomo di cinquantacinque anni, un altro di trenta anni e una donna di quarantadue anni. Due trentacinquenni invece sono ricoverati in condizioni critiche. Altri due uomini, di 38 e 37 anni, sono stati portati in ospedale ma non sarebbero in gravi condizioni.

Non è ancora chiaro cos’è successo con esattezza: le immagini da Los Angeles mostrano però chiaramente un’auto, una berlina argentata, completamente all'interno del supermercato. Le cause dell'incidente sono sotto indagine, ma dovrebbe trattarsi di uno schianto accidentale. È emerso però che il conducente dell’auto, prima ancora di schiantarsi contro il negozio, aveva accidentalmente investito un ciclista a circa un isolato di distanza dal supermercato.

Stando alle prime ricostruzioni, alla guida dell’auto che si è schiantata nel negozio ci sarebbe stata una donna di settanta anni, ma non sono stati forniti altri dettagli per il momento. “Il mio cuore è con le vittime, le loro famiglie e tutti coloro coinvolti nell’incidente mortale”, ha dichiarato in una nota il sindaco della città, che ha ringraziato i soccorritori intervenuti.

Esteri
Usa
Esteri
