“Trambusto in casa”, polizia trova 55enne senza vita: 13enne arrestata per omicidio in Inghilterra

La vittima Sarah Forrester

Una ragazzina di 13 anni è stata arrestata dalla polizia inglese con l’accusa di omicidio dopo una chiamata di emergenza che segnalava trambusto in casa e la scoperta del corpo senza vita della padrona di casa, una donna di 55 anni, Sarah Forrester. L’omicidio si sarebbe consumato intorno alle 19 di venerdì scorso quando la polizia è accorsa in un’abitazione di Swindon a seguito di una telefonata ai numeri di emergenza da parte dei vicini per disturbi.

Gli agenti giunti sul posto hanno rinvenuto a terra esanime la padrona di casa, madre di due figli. Hanno provato a rianimarla ma per lei non c’è stato nulla da fare. A seguito delle indagini, la ragazzina di 13 anni è stata successivamente arrestata e presa in custodia per essere interrogata sul suo luogo di residenza. Dopo l’interrogatorio la minore è stata rilasciata su cauzione ma resta indagata per omicidio.

La polizia del Wiltshire ha affermato che non sono stati segnalati altri feriti connessi al caso e che non vi sono altri sospetti al momento anche se le indagini proseguono per accertare i fatti nei dettagli. "Invitiamo le persone a non fare congetture sulle circostanze di questo incidente", ha aggiunto un portavoce.

La vittima, che aveva due figli piccoli, lavorava come consulente presso un ente di beneficenza di Swindon che supporta le persone affette da depressione e altri problemi di salute mentale, la Kelly Foundation. In una dichiarazione la fondazione ha affermato di essere "addolorata per l'improvvisa perdita della nostra amata Sarah". "Era completamente dedita all'ente benefico e devota ai suoi due bambini piccoli", si legge nella dichiarazione di cordoglio per la vittima, che aggiunge: “Sarah ha avuto un ruolo fondamentale nel lavoro che svolgiamo qui alla Kelly Foundation e la sua perdita è un evento estremamente traumatico, non solo per noi e i suoi colleghi, ma soprattutto per i suoi figli e la sua famiglia". "Sarah era una persona incredibile, gentile, attenta, premurosa e divertente e incarnava tutto ciò che speriamo che la nostra organizzazione benefica sia e possa essere. Le piaceva il suo ruolo e a tutti noi è piaciuto molto lavorare con lei. Ci mancherà davvero tanto" conclude la nota.