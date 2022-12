Tragedia di capodanno in Messico, bus di turisti finisce in un fossato: 15 morti e 24 feriti Il dramma nello Stato occidentale di Nayarit. Le vittime sono turisti dello Stato centrale di Guanajuato che stavano tornando a Leon, la città più grande dello Stato, dopo una vacanza.

A cura di Biagio Chiariello

Almeno 15 persone sono morte ieri in Messico quando il bus turistico sul quale viaggiavano è uscito fuori strada e si è ribaltato in un fossato sull'autostrada Jala-Compostela. Gli occupanti dell'autobus erano partiti da Rincón de Guayabitos, nello Stato occidentale di Nayarit, e la loro destinazione era la città di León, nello Stato centrale di Guanajuato. "L'incidente ha provocato 15 morti, tra cui due minorenni, e una dozzina di feriti", ha dichiarato il ministero della Sicurezza in un comunicato.

A causa del forte impatto, l'autobus ha perso la parte anteriore. Gli stessi sopravvissuti sono stati i primi a provare a soccorrere i compagni di viaggio, ma per molti di loro era già tardi. Quando sono arrivati ​​i soccorsi sanitari, gli stessi occupanti del bus hanno provveduto a spostare i feriti dal relitto.

La Protezione Civile di Jalisco ha confermato che sul bus turistico viaggiavano 48 persone. Si tratta di turisti dello Stato centrale di Guanajuato che stavano tornando a Leon, la città più grande dello Stato, dopo una vacanza.

Da parte sua, il Segretario per la sicurezza e la protezione dei cittadini di Nayarit ha confermato che il bilancio, finora, è di 15 morti e 24 feriti. Cinque delle vittime sono uomini adulti; tre sono donne maggiorenni, altri tre sono un maschio minorenne e due femmine minorenni. Altri quattro non sono stati ancora identificati.

I feriti sono stati trasferiti in un ospedale di Tepic, da personale di Ixtlán del Río e Compostela, le loro condizioni di salute non sono note.