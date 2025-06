video suggerito

Giovane ferito alla fermata del bus, era caduto da un’impalcatura al lavoro è lasciato solo in strada L’episodio nel Veneziano, tra Mestre e Mira, dove il giovane operaio edile è stato segnalato sofferente da alcuni passanti alla fermata del bus. Un’ora prima era arrivata una prima chiamata al 118 proprio dal cantiere che avvertiva della caduta dall’impalcatura di un uomo, seguita però poi da un’altra telefonata che invece sosteneva fosse un falso allarme. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Quando alcuni passanti lo hanno visto dolorante e ferito alla fermata del bus a Mestre, hanno pensato a un malore e poi a un investimento stradale ma il ragazzo in realtà era stato protagonista di un incidente sul lavoro e poi lasciato da solo in strada. L’episodio mercoledì mattina alla fermata dell’autobus Castellana della cittadina veneziana dove i passanti hanno notato il 29enne e hanno avvertito il 118 che poi ha informato i carabinieri.

Trasportata in ospedale, al giovane è stato diagnosticato uno schiacciamento toracico e varie lesioni compatibili con una caduta dall’alto e ricoverato anche se non è grave. Del fatto sono stati informati i carabinieri che hanno avviato subito le indagini per ricostruire l’accaduto. Dopo aver ascoltato il giovane, non senza difficoltà visto che è straniero e parla poco l’italiano, i militari sono risaliti a un cantiere edile dove l’uomo sarebbe stato impegnato al lavoro prima di essere vittima di una caduta da un’impalcatura.

A portare gli inquirenti sulla pista dell’incidente sul lavoro anche la ricostruzione delle chiamate al 118 nel giorno del fatto. Alla centrale del Suem 118 infatti era arrivata una prima chiamata proprio dal cantiere che avvertiva della caduta dall'impalcatura di un uomo, seguita però poi da un'altra telefonata che invece sosteneva fosse un falso allarme. A distanza di un'ora, però, c'è stata la chiamata del passante a segnalare il giovane sofferente alla fermata del bus.

Come confermato dai carabinieri a Fanpage.it del caso si sta occupando i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro che sono interventi presso il cantiere di Mira per le verifiche del caso. Lo stesso cantiere è stato quindi chiuso per una serie di irregolarità riscontrate durante le verifiche ma le indagini proseguono per accertare i fatti relativi alla caduta e la posizione lavorativa del ferito. Resta da capire anche se l’uomo abbia rinunciato ai soccorsi dopo la prima chiamata e si sia allontanato volontariamente dopo i fatti o portato da qualcuno alla fermata del bus e abbandonato.