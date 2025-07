Violento scontro tra bus carichi di persone ad Atene: 47 feriti tra cui molti minori, 3 gravi

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Almeno 47 persone sono rimaste ferite oggi in un terribile incidente stradale tra due autobus ad Atene. Lo schianto venerdì mattina all’altezza di una fermata sulla strada costiera quando, per motivi ancora da chiarire, i due autobus urbani dell’azienda di mobilità della capitale greca si sono scontrati violentemente. Secondo le prime informazioni, i due autobus viaggiavano nella stessa direzione quando è avvenuto l’impatto in località Voula, a sud di Atene.

Secondo le informazioni fornite dalle autorità locali, 47 persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale, tra cui 10 bambini, trasferiti poi all'ospedale pediatrico della capitale. Tra i feriti tre sono in condizioni gravi ma fortunatamente per tutti è stato escluso il pericolo di vita. "Al momento non c'è pericolo per la vita dei feriti", ha dichiarato infatti il Ministro della Salute Adonis Georgiadis, aggiungendo che tre dei feriti sono in condizioni più gravi.

"Purtroppo la maggior parte dei feriti sono giovani che in quel momento stavano andando a fare il bagno", ha dichiarato il sindaco del comune di Vari-Voula-Vouliagmeni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze e la polizia stradale. Dal servizio medico d'urgenza sono state inviate sul posto 11 ambulanze.

Gli autobus percorrevano la stessa strada quando quello che seguiva si è scontrato con quello che lo precedeva a velocità sostenuta. Un impatto violento che ha distrutto completamente il parabrezza del mezzo pubblico. "La collisione è avvenuta davanti a una spiaggia. Il primo autobus era fermo e il secondo gli è piombato addosso, per questo motivo la maggior parte dei feriti si trova nel secondo veicolo", ha rivelato il primo cittadino. Stando alle prime informazioni, l'autista del secondo autobus, che risulta tra i feriti, avrebbe riferito di non essersi sentito bene e di non essere stato in grado di frenare.