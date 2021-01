Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 ha colpito questo pomeriggio l'isola di Zante in Grecia. Il sisma è stato avvertito nitidamente alle ore 14.35 (ore italiane), ad una profondità di 15 chilometri. Stando a quanto si apprende sembra che l'epicentro sia stato individuato a 9 chilometri dalla città di Zakynhtos in Grecia.

Gli istituti di geofisica e vulcanologia hanno registrato il sisma questo pomeriggio: nello specifico la scossa di terremoto di magnitudo 4.6 sulla scala Richter si è verificata alle 14:35, sull’Isola di Zante, famosa meta turistica della Grecia. Il terremoto, avvenuto a una profondità di circa 15 chilometri, ha avuto epicentro a 9 chilometri dalla località di Zakynthos. Il sisma è stato avvertito distintamente in tutta l’isola di Zante ma anche in altre aree della Grecia, in particolare nella periferia della Grecia occidentale. Per il momento non si segnalano danni a persone o cose.

L'ultima forte scossa di terremoto registrata in Grecia risale allo scorso agosto: un sisma di magnitudo 5.1 ha colpito il Mar egeo proprio di fronte alle coste elleniche ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione anche ad Atene. Secondo i dati raccolti dall'Ingv il terremoto in Grecia è stato registrato dai sismografi alle 10:27 ora locale, le 9.27 in Italia, con epicentro in mare a circa 120 chilometri a sud di Atene. Secondo lo stesso Ingv, l’ipocentro della scossa invece è stato localizzata a una profondità di circa 96 chilometri. quando un sisma di magnitudo 5.1 della scala Richter è avvenuto a secondo i dati raccolti dal nostro istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.