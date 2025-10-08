“Sto invecchiando”, 38enne ha mal di schiena ma era un tumore : morto in due mesi

“È iniziato tutto come qualcosa di apparentemente normale come un mal di schiena, mai avremmo mai pensato che finisse in questo modo” ha raccontato la moglie del 38enne esortando tutti a non ignorare eventuali sintomi insoliti e a farsi visitare immediatamente da un medico.

"Sarà la vecchiaia" così diceva scherzando con amici e parenti il 38enne britannico Steve Burrows dopo essersi ritrovato improvvisamente alle prese con un mal di schiena sempre più insistente. Purtroppo non era l'età e nemmeno un trauma a causare quei disturbi ma quei dolori provenivano da un massa tumorale che premevano sui suoi nervi a causa di un cancro al retto in fase avanzata che lo ha ucciso appena otto settimane dopo.

L'uomo, originario di St Neots nel Cambridgeshire e padre di quattro figli, di fronte ai primi sintomi nel luglio scorso ha pensato si potesse trattare di stanchezza o postura sbagliata e così ha iniziato a fare degli esercizi di stretching e ginnastica per alleviare il dolore. I dolori però non solo non sono passati ma si sono acutizzati fino a spingerlo a consultare un medico che attraverso alcuni esami specifici ha dovuto dargli la devastante notizia. Il 38enne aveva un cancro in avanzatissimo stato che lo ha ucciso appena due mesi dopo la diagnosi, il 27 settembre.

"Ha iniziato ad avvertire dei dolori nella parte bassa della schiena e cercava di fare esercizi di stretching in stile yoga per alleviare il dolore. Prima che capissimo di cosa si trattasse, il dolore era presente praticamente tutto il giorno, tutti i giorni" ha raccontato la moglie ai giornali inglesi, esortando tutti a non ignorare eventuali sintomi insoliti e a farsi visitare immediatamente da un medico.

"È iniziato tutto come qualcosa di apparentemente normale come un mal di schiena, non avrei mai pensato che finisse in questo modo" ha aggiunto la moglie, rivelando: "Faceva ginnastica e si stiracchiava perché pensava fosse sciatica. Faceva battute in continuazione sul fatto che stava invecchiando ma in poco tempo la situazione è peggiorata fino al punto che non riusciva più a muoversi dal dolore".

"Quando gli hanno detto del cancro, lui sapeva che era una cosa seria e che l'avrebbe ucciso, ma non avevamo idea di quanto presto. Gli ha completamente distrutto il corpo prima che qualcuno potesse accorgersene, e ci ha colto tutti di sorpresa" ha concluso la donna.