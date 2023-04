Spari sulla folla e strage alla festa di compleanno: i killer due giovanissimi di 16 e 17 anni Arrestai i presunti killer della strage alla festa di compleanno tra adolescenti a Dadeville, in Alabama, dove sono morti 4 ragazzi e altri 32 son rimasti feriti. La polizia ha detto che tra i feriti, quattro sono ancora in ospedale e quattro rimangono in condizioni critiche.

A cura di Antonio Palma

Sono due giovanissimi di 16 e 17 anni i presunti killer della strage alla festa di compleanno tra adolescenti a Dadeville, in Alabama, dove sono morti 4 ragazzi e altri 32 son rimasti feriti. I due adolescenti sono stati arrestati nelle scorse ore dalla polizia locale e devono rispondere dell'accusa di omicidio plurimo. Ty Reik McCullough, 17 anni, e Travis McCullough, 16 anni, sono stati prelevati dalle loro abitazioni martedì notte, ha detto la polizia, anticipando che, oltre quattro capi di imputazione per omicidio, devono rispondere anche di altri reati minori.

Confermando il massimo riserbo tenuto sulle indagini fin dal primo momento della sparatoria di sabato notte, la polizia locale ha fornito pochissimi dettagli sull'inchiesta senza dare informazioni su movente e sul tipo di arma utilizzata. Visti i reati e la dinamica dei fatti, gli inquirenti però richiedono che i due ragazzi vengano processati da adulti e cioè con pene molto più severe.

Phil Dowdell, una delle vittime

La polizia ha detto che tra le 32 persone ferite, quattro sono ancora in ospedale e quattro rimangono in condizioni critiche. "Ci assicureremo che ognuna di quelle vittime abbia giustizia e non solo il defunto", ha detto il sergente Jeremy Burkett dell'Alabama Law Enforcement Agency.

Le vittime decedute sono state identificate come Marsiah Collins di 19 anni, Corbin Holston di 23 anni, Shaunkivia Smith di 17 anni e Phil Dowdell di 18 anni. Quest'ultimo è morto per salvare la sorella 16enne Alexis che era la festeggiata della sera. Stano i racconti degli amici, il 18ene era arrivato sul posto proprio perché tra i ragazzini si era diffusa la notizia che alla festa si erano presentati ragazzini armati.

Al momento della sparatoria alla festa di compleanno c'erano circa 50 persone accalcate in un edificio sede di uno studio di danza locale allestito per l'occasione. Gli spari poco dopo le 22:30 di sabato, ora locale. Testimonianze dei cittadini ai giornali locali indicano che tutto sarebbe partito da una lite scoppiata durante la festa.