Strage alla festa di compleanno, il 18enne Phil morto per salvare la sorella che festeggiava 16 anni A raccontare gli ultimi istanti di vita del fratello maggiore, stella nascente del football americano, è stata la stessa sorella e festeggiata che purtroppo ora ricorderà per sempre il giorno del suo 16esimo compleanno come quello della morte del fratello.

Quando ha visto quell’uomo armato fare irruzione e sparare sui ragazzini alla festa di compleanno della sorella minore, che festeggiava i 16 anni, Phil Dowdell non ci ha pensato su due volte: ha spinto la minore a terra per salvarla ma è rimasto così nella traiettoria dei colpi che lo hanno centrato e ucciso a soli 18 anni. Così è morto tragicamente Phil Dowdell, una delle quattro vittime della strage alla Festa di compleanno tra adolescenti a Dadeville, in Alabama, in Usa.

A raccontare gli ultimi istanti di vita del fratello maggiore, stella nascente del football americano, è stata la stessa sorella e festeggiata, Alexis, che purtroppo ora ricorderà per sempre il giorno del suo 16esimo compleanno come quello della morte del fratello. Phil Dowdell colpito da un proiettile, è rimasto terra sanguinante davanti agli occhi atterriti della giovane che lo ha visto spegnersi per sempre poco dopo.

"L'ultima cosa che gli ho detto è stata di rimanere forte", ha raccontato Alexis in lacrime alla BBC. Secondo lo stesso racconto della sedicenne, qualcuno si sarebbe presentato alla festa armato. Alexis infatti ha rivelato che Phil era andato a prenderla dopo aver sentito che qualcuno aveva un'arma.

Quando sono scoppiati i colpi di arma da fuoco, i due erano vicini e lui l'ha spinta a terra, salvandole la vita. Quando lei si è rialzata è corsa via a nascondersi ma quando è tornata dentro lui era a terra, ancora vivo ma non più in grado di parlare perché agonizzante.

Una tragedia immane perla famiglia del ragazzo che stava per diplomarsi e che invece è morto insieme ad altri tre giovani: Keke Nicole Smith di 17 anni, Emmanuel "Siah" Collins di 19 anni e Corbin Dahmontrey Holston di 23 anni. "Un pezzo del mio cuore è stato strappato via. Doveva diplomarsi il mese prossimo. Invece di andare alla laurea andrò al cimitero a vedere mio figlio" ha dichiarato la madre LaTonya Allen.

Per la sanguinosa sparatoria la polizia deve ancora individuare un sospettato e un movente e per questo gli inquirenti hanno esortato ci cittadini e testimoni a fornire informazioni.