Non ritorna dalla festa, la 18enne Ashlin Knuth morta in incidente poche ore dopo essersi diplomata

Il tragico schianto costato la vita alla neodiplomata statunitense nello stesso giorno in cui la giovane aveva partecipato alla cerimonia di consegna dei diplomi.

Una giornata di gioia come quella che può essere un traguardo raggiunto dopo averlo tanto desiderato, si è trasformata improvvisamente in tragedia per una ragazza di statunitense di 18 anni, Ashlin Knuth. La giovane studentessa è deceduta tragicamente in un terribile incidente stradale poche ore dopo essersi diplomata. L'adolescente stava tornando a casa con un'amica domenica scorsa, poche ore dopo la cerimonia di diploma alla scuola superiore dell'Iowa che aveva frequentato, quando la vettura su cui viaggiava è stata coinvolta nello schianto fatale.

La giovane aveva partecipato alla cerimonia di diploma all'inizio della stessa giornata e poi era uscita con gli amici. Le autorità hanno dichiarato che l'incidente stradale è avvenuto intorno alle 21:20 ora locale di domenica 17 maggio, all'incrocio tra la US Highway 34 e Roemer Avenue a Ottumwa , dove la ragazza viveva e studiava. Fatale un tragico schianto tra due veicoli che non ha lasciato scampo alla diciottenne. Al momento dell'incidente, Ashlin Knuth era al volate di un'auto, un Mini Cooper, su cui viaggiava come passeggero un amico suo coetaneo.

Entrambi i ragazzi sono rimasti incastrati tra le lamiere contorte del veicolo ed è stato necessario un intervento dei vigili del fuoco per poterli estrarre e affidarli al personale medico intervenuto soccorso. Nonostante la tempestività dei soccorsi e tutte le pratiche rianimatorie messe in atto da pompieri e paramedici, per la ragazza non c'è stato nulla da fare.

I due diciottenni sono stati trasportati d'urgenza al più vicino ospedale, l'Ottumwa Regional Health Center, dove però Ashlin Knuth è arrivata già in condizioni critiche ed è deceduta poco dopo. Nello stesso ospedale resta ricoverato il diciottenne che era in auto con lei. Trasportato in ospedale ma praticamente quasi illeso il conducente dell'altra vettura coinvolta, identificato come un ventunenne.

L'esatta dinamica del sinistro stradale mortale è ora al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, l'altra vettura ha impattato violentemente sul lato del conducente del veicolo della diciottenne all'altezza di un incrocio risultando fatale.