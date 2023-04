Festa di compleanno tra adolescenti finisce nel sangue: morti e feriti in sparatoria in Alabama La sparatoria durante i festeggiamenti di sabato sera in un edificio sede di uno studio di danza a Dadeville. Almeno venti le persone ferite e almeno sei ragazzi sarebbero stati uccisi secondo i media locali.

A cura di Antonio Palma

Una festa di compleanno tra adolescenti è finita nel sangue in Alabama, in Usa, quando qualcuno ha aperto il fuoco sui presenti facendo morti e feriti. Decine i ragazzi colpiti da armi da fuoco durante i festeggiamenti di sabato sera in un edificio in mattoni a Dadeville, nella contea di Tallapoosa, dove si erano riuniti moltissimi giovanissimi.

Almeno venti le persone ferite e secondo i media locali almeno sei ragazzi sarebbero stati uccisi. Al momento la polizia non ha confermato il numero delle vittime né ha detto se il killer è stato arrestato. Il medico legale della contea di Tallapoosa, intervenuto sul posto insieme alle forze di polizia, ha confermato che ci sono persone decedute nella sparatoria, ma non ha specificato quante siano le vittime.

Secondo i media locali, la sparatoria è avvenuta nella sede di uno studio di danza allestito per una festa di compleanno per l’occasione. Secondo testimoni locali, gli adolescenti si erano riuniti in studio sabato sera per festeggiare il compleanno di un sedicenne. Gli spari sarebbero scoppiati poco dopo le 22:30 di sabato, ora locale. Testimonianze dei cittadini ai giornali locali indicano che tutto sarebbe partito da una lite scoppiata durante la festa e che a terra sono rimaste sei ragazzi, tutti adolescenti.

Gli investigatori hanno passato la notte lavorando sulla scena del crimine, nella vecchia Bank of Dadeville, un edificio in mattoni convertito due anni fa in uno studio di danza e diventata off limts dopo i fatti. Dopo più di otto ore dopo l'incidente, però, le forze dell'ordine non hanno rilasciato dettagli sulla sparatoria, sulle vittime o sul sospettato.

Dadeville, il capoluogo della contea di Tallapoosa nell'Alabama centro-orientale, ha una popolazione di solo poco più di 3.000 persone ma è stata scossa da almeno una precedente sparatoria di massa quando un uomo armato il 28 agosto 2016 ha ferito cinque persone durante una festa all'American Legion Hall.