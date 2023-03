Sparatoria in una chiesa di Amburgo: almeno 6 morti e 24 feriti Sparatoria in una chiesa di Testimoni di Geova ad Amburgo, in Germania. Sei persone sono state uccise, altre 24 sarebbero rimaste ferite.

A cura di Gabriella Mazzeo

Intorno alle 21 di questa sera, giovedì 9 marzo, si è verificata una sparatoria in una chiesa di Amburgo, in Germania. Secondo Bild, le vittime sarebbero almeno 6, mentre 24 sono i feriti (di cui 7 in modo grave). Secondo la polizia, un attentatore sarebbe tra le vittime della sparatoria. I fatti si sono verificati in una chiesa tedesca dei Testimoni Geova poco dopo l'inizio di una celebrazione religiosa. Su Twitter le forze dell'ordine ha fatto sapere che è in corso una vasta operazione nel distretto di Alsterdorf.

Secondo quanto reso noto dalle autorità tedesche sui social, è ancora sconosciuto il movente alla base della sparatoria e la dinamica dei fatti è ancora oggetto di indagini. Non è ancora stato reso noto se a sparare sia stata una sola persona o più persone poi fuggite. La polizia di Amburgo è intervenuta quindici minuti dopo la prima telefonata di allarme per mettere in sicurezza la zona. Stando alle prime informazioni, i militari avrebbero fatto irruzione nella struttura poco dopo l'esplosione dell'ultimo colpo.

Le autorità hanno chiesto ai cittadini di non uscire di casa, poiché il pericolo "non è stato ancora eliminato". L'intera area circostante è stata blindata e la polizia ha esortato gli amburghesi ad evitare anche le telefonate per evitare di far collassare la rete. A chi si trovava in strada al momento dell'attacco, è stato consigliato di trovare riparo in un qualunque edificio fino alla fine dell'emergenza.