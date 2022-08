Spara e uccide una bimba in casa: 48 ore prima nello stesso posto uccisa una donna per sbaglio Liverpool è sotto choc per l’orribile ondata di violenze che sta vivendo in queste ore. La piccola Olivia Pratt-Korbel è stata uccisa in circostanze misteriose a poche ore di distanza da un altro inquietante omicidio avvenuto a circa 2 km di distanza.

A cura di Biagio Chiariello

Una bambina di nove anni è stata uccisa a colpi di arma da fuoco a Liverpool dopo che un misterioso uomo armato ha fatto irruzione nella sua casa. Un terribile omicidio che arriva a pochi minuti dalla scena di un altro crimine, avvenuto 48 ore prima. Olivia Pratt-Korbel è stata colpita al petto la scorsa notte in una casa a Knotty Ash, poco prima delle 22:00. La tragedia è arrivata mentre la comunità stava ancora facendo i conti con l'omicidio di Ashley Dale, 28 anni, nella vicina Old Swan, a circa 2 chilometri, nella serata di domenica.

La polizia ha descritto come uno sconosciuto si fosse fatto strada con la forza nella casa della sua famiglia Pratt-Korbel, mentre era inseguito da un uomo armato che aveva sparato più volte. Ashley è stata invece freddata nel suo giardino, dove la polizia sta attualmente raccogliendo prove per venire a capo dell'omicidio.

Descritta come una laureata "brillante e laboriosa" che ha lavorato per il Knowsley Council, si pensa che Ashley sia stata vittima di un tragico scambio di persona, afferma la polizia. Anche suo fratello Lewis, 16 anni, era stato ucciso a colpi di arma da fuoco sette anni fa da una banda che lo aveva scambiato per un loro rivale.

Ashley Dale

L'assistente capo della polizia, Jenny Sims, ha dichiarato: "la sparatoria è stata veramente scioccante, nessun genitore dovrebbe piangere la perdita di un figlio a causa di circostanze terribili come questa". Il parlamentare laburista di West Derby, Ian Byrne, il cui collegio elettorale include la strada della sparatoria, ha affermato che i residenti "stanno contribuendo tutti insieme come una vera comunità, aiutando la polizia e fornire loro quante più informazioni possibili".

L'orribile ondata di violenze a Liverpool ha lasciato la città sotto shock. Oltre alla vicenda di Ashley Dale, nella serata di di ieri è stata inoltre trovata uccisa una donna di 50 anni con una coltellata mortale al petto, in un parcheggio di un pub a Kirkby. Inoltre la polizia sta ancora cercando due persone fuggite su biciclette elettriche dopo che Sam Rimmer, un ragazzo poco più che ventenne, è stato colpito a colpi di arma da fuoco a Toxteth lo scorso 16 agosto.