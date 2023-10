Slovenia, spento il reattore della centrale nucleare di Krsko dopo il guasto: è a 120 km da Trieste

L’attività dell’impianto nucleare è stata fermata per risolvere il problema; serviranno settimane. La compagnia operativa Nek ha comunicato di aver attivato tutte le procedure del caso, in modo da accertare le cause del guasto e intraprendere un piano d’azione.