“Siamo al sicuro qui?”, cobra velenoso scappa dalla gabbia davanti ai visitatori dello zoo e sparisce Il grosso cobra lungo circa due metri e mezzo è fuggito dalla gabbia davanti ai visitatori dello zoo di Stoccolma e, nonostante le ricerche, ha fatto perdere ogni traccia.

A cura di Antonio Palma

“Ma siamo al sicuro qui?” Così alcuni visitatori dello zoo di Stoccolma hanno esternato la loro preoccupazione di fronte a una incredibile scena che si è presentata nei giorni scorsi davanti ai loro occhi: un grosso cobra lungo circa due metri e mezzo che sgattaiolava fuori dalla gabbia fuggendo verso la libertà. L’episodio sabato scorso allo Skansen Aquarium di Stoccolma che per l’intera giornata ha dovuto chiudere i battenti e avviare una caccia al serpente che però si è conclusa nel nulla.

Dell’esemplare di cobra reale infatti ad ora non è stata trovata alcuna traccia nonostante numerosi e disparati tentativi di cattura messi in atto dal personale della struttura in questi giorni. Un video ripreso da un visitatore, che ha assistito alla fuga in diretta, mostra il rettile, ora ribattezzato "Houdini" dallo zoo in omaggio al famoso mago, con la testa dentro l'attacco di una lampada sopra il tetto della gabbia.

A seguito di questo incidente, la sezione dei rettili dello zoo è stata evacuata e rimarrà chiusa fino alla cattura del fuggitivo. Come hanno spiegato dallo zoo svedese, l’animale era arrivato appena una settimana fa ma ha subito individuato l’unico varco attraverso il quale poter uscire e ne ha approfittato.

Il serpente ha strisciato lungo il ramo più alto della sua gabbia e ha scoperto che la lampadina non era calda e ci si è infilato. Secondo lo zoo, fatale è stato un cambio di lampadine. Il precedente occupante del terrario, infatti, da piccolo era stato abituato a lampade a incandescenza e, anche se erano state sostituite con quelle a led, non osava avvicinarsi, "Houdini" invece non conoscendo il pericolo si è avventurato trovando il varco giusto.

Il personale dello zoo crede che il serpente sia ora da qualche parte nel soffitto della sezione dei rettili e, dopo aver chiuso l’area, lo hanno cercato usando farina per tracciare i movimenti, trappole appiccicose per catturarlo e telecamere speciali per vedere negli angoli più piccoli ma finora senza esito

Lo zoo crede che il serpente si nasconda ancora nell'edificio che conteneva il suo recinto perché sarebbe dissuaso dall'andare al freddo fuori. In un comunicato stampa, lo zoo si è assunto la piena responsabilità della fuga del serpente ammettendo di aver commesso un errore e spiegando che alcune aree vicino all’edificio dei serpenti sono ancora chiuse.