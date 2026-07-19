Affonda traghetto con 116 passeggeri al largo della Guyana: al momento 53 persone in salvo

Un traghetto con a bordo 116 passeggeri si è capovolto nella notte al largo della Guyana, in Sudamerica. In corso le operazioni di salvataggio.

Foto di repertorio

Tragedia nella notte al largo della Guyana, in Sudamerica. Stando alle prime informazioni, un traghetto con a bordo 116 passeggeri si è capovolto, naufragando. Subito sono scattati i soccorsi e si sta procedendo con le operazione di recupero dei passeggeri e dell'equipaggio. Al momento risulterebbero almeno 53 persone in salvo, come avrebbe annunciato il ministro dei Lavori Pubblici Juan Edghill: "Il numero delle persone salvate è 53. Ora è giorno, quindi ci aspettiamo che questo numero aumenti".

Il traghetto era in viaggio da Georgetown a Port Kaituma quando verso le 23 (quindi le 4 ore italiane) avrebbe lanciato l'allarme di aiuto. L'imbarcazione si è ribaltata, ma non è ancora chiaro il motivo. In poco tempo avrebbe iniziato ad affondare.

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