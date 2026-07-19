Affonda traghetto con 116 passeggeri al largo della Guyana: al momento 53 persone in salvo
Tragedia nella notte al largo della Guyana, in Sudamerica. Stando alle prime informazioni, un traghetto con a bordo 116 passeggeri si è capovolto, naufragando. Subito sono scattati i soccorsi e si sta procedendo con le operazione di recupero dei passeggeri e dell'equipaggio. Al momento risulterebbero almeno 53 persone in salvo, come avrebbe annunciato il ministro dei Lavori Pubblici Juan Edghill: "Il numero delle persone salvate è 53. Ora è giorno, quindi ci aspettiamo che questo numero aumenti".
Il traghetto era in viaggio da Georgetown a Port Kaituma quando verso le 23 (quindi le 4 ore italiane) avrebbe lanciato l'allarme di aiuto. L'imbarcazione si è ribaltata, ma non è ancora chiaro il motivo. In poco tempo avrebbe iniziato ad affondare.
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