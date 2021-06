Offrire qualcosa ai cittadini per invogliarli al vaccino anti covid è un meccanismo a cui hanno pensato diversi stati in giro per il mondo, c’è chi offre birra gratis, chi biglietti gratis per gli eventi più disparati e chi ancora sconti per gli acquisti ma in Usa sono andati decisamente oltre offrendo addirittura un fucile ai vaccinati. La trovata arriva dallo stato della West Virginia che ha rilanciato il meccanismo della lotteria già visto ad esempio in Ohio e ha avviato una sua riffa speciale dove in palio ci sono anche una serie di fucili. Lo stato infatti ha annunciato che regalerà cinque fucili da caccia personalizzati e altri cinque fucili comuni in diverse estrazioni riservate ai soli vaccinati covid a partire dal prossimo 20 giugno.

Il meccanismo prevede una serie di estrazioni che si svolgeranno settimanalmente dal 20 giugno fino al 4 agosto, per le quali qualsiasi cittadino della Virginia Occidentale che abbia ricevuto almeno una dose del vaccino contro il Covid-19 potrà registrarsi. La lotteria mette in palio anche un milione di dollari per il primo estratto, come hanno fatto altri stati, insieme a premi di consolazione come borse di studio, camion personalizzati e licenze di caccia e pesca a vita. Nell’ambito della campagna vaccinale inoltre lo stato sta anche regalando 100 dollari in buoni di risparmio o carte regalo a tutte le persone di età compresa tra 16 e 35 anni che sono completamente vaccinate.

La scelta di puntare sulle armi da fuoco per incentivare il vaccino del resto non è neanche nuovissima visto che ad esempio in Illinois è stato allestito un sito di vaccinazione mobile in un poligono di tiro con in regalo 100 bersagli gratuiti a chiunque arrivi sul posto per il vaccino. È la conferma di una diffusione delle armi capillare nel Paese che continua ancora nonostante i tanti massacri che lo hanno insanguinato. E a poca cosa sembrano servire i messaggi del Presidente Biden che sui social si è rivolto al Congresso per mettere fine a questa diffusione incontrollata di armi. "In questa giornata di sensibilizzazione sulla violenza armata, indosso l'arancione in onore degli americani uccisi ogni giorno dalla violenza delle armi, dei sopravvissuti e delle famiglie che vivono con le conseguenze. È un'epidemia di salute pubblica ed è ora che la finiamo. Esorto il Congresso ad agire per salvare vite umane" ha scritto Biden.