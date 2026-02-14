Scopre che la moglie lo tradisce, uccide i figli di 8 e 12 anni per vendetta: poi si suicida in Brasile

Tragedia a Itumbiara, in Brasile: Thales Naves Alves Machado, segretario municipale, scopre un presunto tradimento della moglie, figlia del sindaco, spara ai loro bambini e poi si suicida. I piccoli muoiono in ospedale. Durante i funerali, la donna è stata costretta ad uscire dalla chiesa per i troppi insulti ricevuti dai presenti.

Una tragedia ha colpito Itumbiara, nello stato di Goiás, in Brasile, nelle prime ore del 12 febbraio, lasciando la comunità sotto shock. Thales Naves Alves Machado, 40 anni, segretario municipale al Governo e marito di Sarah Tinoco Araújo, figlia del sindaco Dione Araújo, ha sparato ai suoi due figli di 12 e 8 anni, per poi togliersi la vita all’interno della loro abitazione.

Secondo le prime ricostruzioni, il gesto sarebbe stato scatenato da sospetti di infedeltà della moglie, all’epoca fuori città. Ore prima della tragedia, Thales aveva pubblicato sui social un video insieme ai figli, accompagnato dal messaggio: “Que Deus abençoe sempre meus filhos… Papai ama muito” (“Dio benedica sempre i miei figli… Papà vi ama molto”), e successivamente una lettera di addio — poi rimossa — in cui spiegava le ragioni del suo gesto e chiedeva perdono, facendo riferimento a conflitti coniugali e alla presunta infedeltà della moglie. Nella missiva ringraziava anche amici, parenti e figure religiose come Dio, Gesù Cristo, Nossa Senhora Aparecida e Santa Rita da Cascia.

Dopo gli spari, il più grande dei figli della coppia è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Municipale Modesto de Carvalho, dove è deceduto poco dopo l’arrivo. L'altro bambino è stato trasferito all’Ospedale Statale São Marcos, dove è morto poche ore più tardi. L’arma utilizzata, una pistola Glock G25 calibro .380, è stata sequestrata per gli accertamenti forensi.

La notizia ha provocato un forte cordoglio nella comunità di Itumbiara e in tutto lo stato. Durante i funerali di Miguel, la madre dei bambini è stata costretta a lasciare il luogo della veglia a causa degli insulti che le sono stati rivolti da alcuni presenti, mentre il sindaco ha avuto un malore per l’accaduto. Sui social è circolato un video in cui la moglie di Thales apparirebbe con un altro uomo, immagini che, secondo fonti locali, avrebbero aggravato la crisi familiare.

Il Comune ha decretato tre giorni di lutto ufficiale, sospendendo tutte le attività amministrative e pubbliche.