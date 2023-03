Scompare nel nulla per 6 giorni: 81enne bloccato nella tempesta sopravvive mangiando caramelle e neve Dopo quasi una settimana, i parenti ormai temevano il peggio ma l’81enne statunitense è sopravvissuto senz conseguenze. Per bere abbassava il finestrino dell’auto per prendere la neve, mentre per mangiare è ricorso ai pochi snack avanzati che aveva in macchina.

A cura di Antonio Palma

Aveva lasciato la sua casa di montagna per tornare da sua moglie ma non era mai arrivato a destinazione sparendo letteralmente nel nulla. Dopo quasi una settimana, i parenti ormai temevano il peggio e stavano perdendo le speranze di poterlo ritrovare in vita ma in realtà Jerry Jouret, 81enne statunitense, era rimasto semplicemente impantanato in una bufera di neve con la sua auto ed è stato trovato sei giorni dopo lungo una strada di montagna a Big Pine, in California.

Raggiunto e salvato dai soccorritori, il pensionato ed impiegato della Nasa ha raccontato di essere sopravvissuto mangiando solo qualche biscotto, caramelle e un paio di croissant che aveva nell’auto al momento della partenza e solo con una coperta per stare al caldo. “È un vero miracolo, temevamo che potesse non sopravvivere intrappolato nella sua macchina e che potesse morire di ipotermia" ha rivelato alla bbc il nipote.

L’auto del sopravvissuto bloccata nella neve

Jerry Jouret era stato sentito l'ultima volta il 24 febbraio, il giorno in cui si era messo in viaggio da Big Pine, California, a Gardnerville, in Nevada. Il viaggio avrebbe dovuto durare circa tre ore, le tempeste di beve e la chiusura di strade lo hanno costretto a cambiare itinerario. Nell’ultimo contatto aveva detto alla sua famiglia che avrebbe preso una strada alternativa poi più nulla e di lui si erano perse le tracce.

Come si è scoperto solo sei giorni dopo, era rimasto intrappolato a sole 15 miglia dall'inizio del viaggio. Il suo suv è rimasto letteralmente sepolto dalla neve ma l'81enne non si è fatto prendere dal panico. Come ha spiegato dopo il salvataggio, ha messo in pratica ciò che aveva imparato dai numerosi episodi del reality show Survivor. Il matematico è stato in grado di conservare la batteria dell'auto per tre giorni e mezzo spegnendo periodicamente il veicolo.

Per bere abbassava il finestrino per prendere la neve, per mangiare, invece, è ricorso ai pochi snack avanzati che aveva in macchina. Col passare dei giorni però la situazione si è complicità sempre di più mentre i soccorsi ritardavano per le condizioni meteo proibitive e la zona impervia

Infine, dopo sei giorni, gli elicotteri hanno finalmente avvistato l’81enne, anche se in un primo momento i piloti hanno scambiato l'auto per un sasso. Infine il sopravvissuto è stato sull'elicottero e portato in ospedale dove però non è stato riscontrato alcun problema di salute. Dopo i primi esami, infatti, i medici sono rimasti sorpresi nel trovare i suoi segni vitali completamente normali, senza segni di ipotermia.