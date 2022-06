Scimmia rapisce e uccide un neonato mentre la mamma lo allatta al seno Un neonato è morto dopo essere stato rapito da una scimmia mentre veniva allattato dalla madre. È accaduto in un villaggio della Tanzania.

A cura di Chiara Ammendola

Rapito e ucciso da una scimmia. È accaduto in un piccolo villaggio della Tanzania dove un piccolo di appena un mese è stato ferito a morte dall'animale che si è intrufolato in casa insieme ad altre scimmie. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori intervenuti dopo la chiamata disperata della madre.

L'episodio, come riporta la stampa locale, si è consumato nella giornata di ieri lunedì 20 giugno nel villaggio di Mwamgongo, nella Tanzania occidentale. È qui che Shayima ha la sua casa dove vive con il figlio di appena un mese, Luhaiba Said, e il resto della famiglia, ed è qui che si trovava ieri quando un gruppo di scimmie ha assalito l'appartamento. Gli animali hanno fatto irruzione in casa e si sono diretti verso il neonato che in quel momento si trovava tra le braccia della donna che lo stava allattando.

Le scimmie, una in particolare, ha strappato il neonato dalle braccia della madre e lo ha portato via. La donna l'ha inseguita mettendo in allarme anche i vicini che sono intervenuti per portare via il bambino dalle granfie dell'animale. A quel punto la scimmia ha lasciato la presa e ha abbandonato il neonato che però ha riportato delle ferite rivelatesi mortali in particolare alla testa.

Leggi anche Mamma ha messo il neonato nel sacco della spazzatura e l'ha gettato vivo nei cassonetti dal balcone

“La madre ha gridato aiuto e gli abitanti del villaggio si sono precipitati a casa sua per aiutarla a riportare suo figlio”, ha raccontato uno degli abitanti del villaggio. Non è chiaro quale scimmia fosse né quanto fosse grande ma in alcune zone della Tanzania non sono così rari le irruzioni di animali nei centri abitati.