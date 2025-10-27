Russia, neonato muore dopo essere stato gettato dalla finestra dalla sorellina di cinque anni

Tragedia in Russia: una bimba di 5 anni avrebbe gettato il fratellino di 21 giorni dalla finestra di casa, causandone la morte. I genitori erano assenti; la polizia indaga per negligenza.

Dramma nella cittadina russa di Vasilyevo, dove un neonato di appena 21 giorni è morto dopo essere precipitato dal quarto piano di un edificio. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata la sorellina di cinque anni, lasciata sola in casa con lui, a gettarlo dalla finestra.

Il piccolo è caduto da un’altezza di circa 12 metri, finendo sul cemento sottostante. Un passante, attirato dalle urla, ha trovato il corpo del bambino e ha dato immediatamente l’allarme.

Le autorità russe hanno aperto un’inchiesta per negligenza genitoriale e stanno cercando di chiarire la dinamica dei fatti. Pare che il padre fosse al lavoro al momento dell’accaduto, mentre la posizione della madre non è stata resa nota. Gli investigatori stanno valutando anche l’ipotesi che la bambina abbia agito spinta da gelosia nei confronti del nuovo arrivato in famiglia.

Un portavoce del Comitato Investigativo Russo ha confermato che saranno esaminate tutte le circostanze, incluse le azioni dei genitori che avrebbero lasciato i figli senza sorveglianza. La tragedia ha suscitato grande commozione in Russia e riaccende il dibattito sulla sicurezza domestica e sulla responsabilità genitoriale.

Nel frattempo, un altro episodio drammatico scuote l’opinione pubblica internazionale: in Australia, un bambino di tre anni, Caden Case, è morto in un incidente stradale che la polizia sta ora trattando come un possibile caso di violenza domestica. Il piccolo viaggiava con il fratellino di un anno e i genitori, separati da tempo, quando l’auto è uscita di strada. Gli inquirenti sospettano che lo schianto possa essere stato intenzionale.