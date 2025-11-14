Rapì una bimba, la violentò e la uccise nel 1979: giustiziato dopo quasi 50 anni nel braccio della morte

È stato giustiziato Bryan Jennings, 66 anni, condannato a morte per aver stuprato e ucciso una bambina di 6 anni nel maggio 1979. Si tratta della 16esima esecuzione in Florida.

Bryan Jennings, 66 anni.

Bryan Jennings, 66 anni, condannato a morte per lo stupro e l‘omicidio di una bambina di 6, avvenuto nel maggio 1979 nella contea di Brevard, è stato giustiziato in Florida. L'esecuzione è avvenuta tramite iniezione letale.

La bimba si chiamava Rebecca Kunash e, secondo quanto era stato ricostruito durante le indagini, era stata rapita dalla sua stanza e annegata in un canale dopo aver subito violenza sessuale. L'ex marine, 20enne all'epoca del delitto, è stato dichiarato morto intorno alle 18,20 di giovedì 13 novembre.

Rebecca Kunash, violentata e uccisa da Jennings.

Jennings era stato condannato a morte due volte per l'omicidio del 1979, entrambe le sentenze erano state annullate in appello a causa di errori procedurali.

L'ultimo processo, quello del 1986, si era concluso con una terza condanna a morte. Ha ricevuto anche condanne all'ergastolo per sequestro di persona, violenza sessuale e furto con scasso.

Quando gli è stato chiesto se avesse una dichiarazione finale da fare, il 66enne ha detto di non volerne rilasciare. Mentre gli venivano somministrati i farmaci, il suo petto si è sollevato e le sue braccia si sono contratte per alcuni minuti. Poi è rimasto immobile.

Bryan Jennings in una foto meno recente.

Nessun membro della famiglia della vittima ha parlato con i media dopo l'esecuzione. Il portavoce del Dipartimento di correzione Jordan Kirkland ha affermato che la procedura si è svolta come previsto, come riporta l'Associated Press: "L'esecuzione si è svolta senza incidenti, non ci sono state complicazioni".

La sua è stata la 16esima esecuzione in Florida quest'anno, il numero più alto negli Stati Uniti. Ce ne sono state cinque in Alabama e Texas. Il governatore repubblicano Ron DeSantis, che ha firmato la condanna, ha ordinato più esecuzioni in un solo anno di qualsiasi altro governatore dello Stato.

Sono previste altre esecuzioni in Florida il 20 novembre e il 9 dicembre, se eseguite, porterebbero il totale delle esecuzioni dell'anno a 18.

Nel frattempo un uomo la cui esecuzione tramite iniezione letale era prevista ieri, per un omicidio del 2002 ha ottenuto la grazia all'ultimo minuto dal governatore dell'Oklahoma. Si tratta del 46enne Tremane Wood, condannato a morte per l'omicidio di Ronnie Wipf, 19 anni, durante una rapina,

Il 5 novembre la Commissione per la grazia e la libertà vigilata dell'Oklahoma ha chiesto clemenza e il governatore repubblicano Kevin Stitt l'ha concessa poco prima dell'esecuzione nel penitenziario statale di McAlester.

"Dopo un'attenta analisi dei fatti ho deciso di commutare la condanna di Tremane Wood in ergastolo senza possibilità di libertà vigilata", ha dichiarato in una nota.