Ragazzino-eroe salva la sua mamma da un feroce accoltellamento: Jakub muore a 15 anni Jakub Szymanski è rimasto ucciso nell’aggressione ai danni della madre Katarzyna, 40 anni, a Manchester. Un 44enne del posto, che si ritiene conoscesse madre e figlio, è stato arrestato.

A cura di Biagio Chiariello

Una foto di di qualche anno fa di Jakub con sua madre

Jakub Szymanski è un eroe. Il ragazzino di 15 anni ha salvato sua madre, Katarzyna Bastek, da morte certa, ma è rimasto ucciso nella "feroce" aggressione avvenuta il 9 giugno a a Miles Platting, Manchester. Gli investigatori della squadra omicidi che stanno indagando sull'orribile incidente hanno arresto un 44enne del posto, che si ritiene sia noto alle vittime. La mamma di Jakub, Katarzyna, 40 anni, è rimasta gravemente ferita, ha detto la polizia. Ora è in ospedale, in condizioni stabili, in lutto per la scomparsa del figlio. La polizia ha accertato che il 15enne stesse cercando di aiutare sua madre quando è stata accoltellata. È stato portato d'urgenza in ospedale con ferite da taglio "gravi", ma purtroppo è morto circa un'ora dopo.

Una persona vicina a Jakub, che ha chiesto di non essere nominata, ha detto alla polizia di Manchester: "Non c'è alcuna possibilità che quel ragazzo non sia un eroe. Tutti qui lo conoscevano per essere gentile e rispettoso. "Era tranquillo, ma era un protettore. Ha combattuto per la sua famiglia. Era una persona straordinaria, era un eroe e dovrebbe essere ricordato come tale".

Jakub lascia anche tre fratelli. Parlando a seguito dell'arresto dell'uomo venerdì sera, l'ispettore capo investigativo Alicia Smith, del Major Incident Team di GMP, ha dichiarato: "L'aggressione di ieri sera ha lasciato una comunità sotto choc e una famiglia che ha fatto i conti con quello che è stato un incidente assolutamente devastante per tutte le persone coinvolte.