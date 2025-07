Paga mamma di bimbo di 2 anni per video pedopornografici, arrestato 50enne: un anno fa era già stato perquisito

Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Torino per detenzione di materiale pedopornografico. L’uomo era già stato oggetto di accertamenti un anno fa per lo stesso reato. Ora è emerso che il 50enne commissionava veri e propri video dell’orrore ad alcune ragazzine sudamericane e alla giovane mamma di un bimbo di due anni: tramite una chat pagava la madre e le minori per i filmati con il piccolo.