Ragazza autistica adotta e salva cane cieco da soppressione: ora è il suo miglior amico Stevie stava per essere abbattuto dopo che il suo vecchio proprietario si era lamentato dei suoi problemi alla vista. Fortunatamente grazie all’associazione inglese Dogs Trust ha trovato una altra famiglia che si prende cura di lui. In particolare la giovane Teagan, una ragazza con problemi di autismo. I due sono diventati inseparabili. E l’animale ha riacquistato la vista.

A cura di Biagio Chiariello

Un cane la cui vita sarebbe potuta finire troppo presto ha trovato una nuova casa grazie ad un'adolescente autistica e alla sua famiglia. Il cocker spaniel Stevie – nome ispirato alla leggenda della musica Stevie Wonder – era stato portato dai veterinari per essere soppresso perché un allevatore non lo voleva più a causa dei suoi problemi di vista. Per fortuna, il medico si è messo in contatto con l'associazione Dog's Trust, che ha accettato di prenderlo e, alla fine, è stato adottato dalla 47enne Vickie Tatlow. La donna, di Whitefield, Manchester, ha affermato che Stevie ha contribuito a trasformare completamente la vita di sua figlia autistica di 18 anni, Tegan, che era costretta a casa e parlava a malapena fino a quando il cagnolino non si è unito alla famiglia.

Anche la vita di Stevie è stata trasformata dopo che i veterinari specializzati hanno eseguito una operazione di doppia cataratta e sono riusciti a salvargli la vista. "È davvero meraviglioso. Sono come migliori amici ed entrambi fanno affidamento l'uno sull'altro. Stevie stravede per Tegan e la segue ovunque, mentre averlo intorno ha fatto una tale differenza per Tegan e ha avuto un effetto così positivo" racconta la madre. E poi ricorda il momento dell'incontro con l'animale: “Quando abbiamo incontrato Stevie, tutta la famiglia si è innamorata di lui, ma soprattutto Tegan. Quando lo abbiamo adottato, Stevie era totalmente cieco da un occhio e riusciva a malapena a vedere dall'altro. Forse questo suo handicap ha contribuito a rendere il rapporto tra lui e mia figlia ancora più forte" ammette la donna.

Vickie, che vive anche con il marito Andy, 50 anni, e il figlio Harry, 14, dice che la fiducia di sua figlia ha fatto passi da gigante da quando la famiglia ha trovato Stevie. “Tegan ama gli animali e ora si è iscritta a un corso sulla cura degli equini. Ha lottato a scuola perché non poteva parlare con altre persone o trovarsi in una zona affollata". La donna ha poi dichiarato: "Abbiamo deciso di sponsorizzare una camminata di 99 km per raccogliere fondi per il Dogs Trust per ringraziarli per tutto il loro aiuto e supporto con Stevie. Inoltre, non potremo mai ringraziare abbastanza tutti la Eye Vet, dove Stevie è stato operato agli occhi", conclude Vickie.