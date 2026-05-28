Prosegue la missione per salvare i 7 intrappolati nella grotta in Laos: “Serve più ossigeno per portarli fuori”

In Laos proseguono le operazioni di soccorso e ricerca per le 7 persone intrappolate da giorni in una grotta. I soccorritori stanno lavorando tra cunicoli strettissimi e il rischio di carenza d’ossigeno: “I pericoli principali sono rimanere senza aria e restare bloccati a nostra volta”.

I soccorritori al lavoro per salvare le 7 persone intrappolate nella grotta da una settimana.

Prosegue la missione per tentare di salvare le 7 persone intrappolate in una grotta allagata in Laos. I soccorritori devono ancora portarle in salvo, garantendo loro il giusto apporto di ossigeno.

I sette, abitanti di un villaggio che si trova nelle vicinanze, sono entrati nella grotta il 19 maggio scorso alla ricerca di oro. Sono rimasti intrappolati dopo che le forti piogge hanno provocato inondazioni improvvise e frane, bloccandone l'ingresso. Ieri, mercoledì 27 maggio, i soccorritori hanno individuato vive cinque dei sette. Due invece risultano ancora dispersi.

Il soccorritore thailandese Kengkard Bongkawong, che ha partecipato anche alla missione del 2018 per salvare dei giovani calciatori thailandesi da una grotta allagata, ha dichiarato che il passo successivo sarà quello di "portare tutte e cinque le persone fuori dalla grotta".

Impresa tutt'altro che facile. "I pericoli principali sono rimanere senza aria e restare bloccati a nostra volta, quindi abbiamo bisogno di un piano di sicurezza e di salvataggio a prova di bomba, pronto all'uso in qualsiasi momento", ha scritto in post pubblicato su Facebook.

"Abbiamo bisogno di prendere in prestito quante più bombole di ossigeno possibile e vorremmo allestire una stazione di ricarica di ossigeno di fronte alla grotta", ha aggiunto. Le ricerche dei due uomini ancora dispersi continueranno e Bongkawong ha esortato le loro famiglie a non perdere la speranza.

In alcune immagini si vedono i cinque seduti su una sporgenza rocciosa circondata dall'acqua. Gli uomini sono stati ritratti sorridenti, con le lampade frontali al collo, inchinati e con le mani giunte verso i soccorritori. Dopo aver appreso la notizia del ritrovamento, c'è stato un momento di commozione anche tra le squadre di soccorso in superficie.

"Sto ancora tremando, la nostra squadra ce l'ha fatta", ha detto un membro della squadra di soccorso laotiana in un messaggio vocale inviato all'Associated Press. Per raggiungere gli uomini intrappolati, i soccorritori hanno percorso un tratto di tunnel lungo 340 metri.

Alcune zone della grotta sono buie, parzialmente allagate ed estremamente strette, con una larghezza di circa 58 centimetri. I soccorritori hanno raccontato di essersi dovuti inclinare e stringere per attraversare il tunnel, a volte togliendosi l'attrezzatura per riuscire a passare nei tratti più disagevoli.