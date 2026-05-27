“Ci siamo riusciti”: trovati vivi 5 dei 7 intrappolati in una grotta in Laos da una settimana, ancora 2 dispersi

“Sono ancora sotto shock. La nostra squadra ce l’ha fatta” hanno annunciato i soccorritori. Il gruppo per ora rimane però dove aveva trovato rifugio dove verranno consegnati loro alimenti liquidi in attesa di elaborare un piano per la loro liberazione definitiva. Intanto proseguono le ricerche degli altri due dispersi.

“La nostra squadra ce l'ha fatta, li abbiamo trovati", così le squadre di soccorso hanno annunciato oggi di aver individuato vive 5 delle 7 persone intrappolate in una grotta allagata in Laos da oltre una settimana. L’annuncio oggi dopo un lungo e pericoloso lavoro di esplorazione della grotta da parte di esperti speleosub delle squadre di soccorso laotiane e thailandesi coinvolte nell'operazione. All’appello mancano però ancora due persone e per questo le ricerche vanno avanti mentre altri soccorritori si apprestano a far uscire il gruppo già individuato.

"Cinque persone sono state ritrovate sane e salve. Continuano le ricerche delle restanti due", ha fatto sapere il sommozzatore di soccorso thailandese Kengkad Bongkawong alle 16:30 ora locale, la mattinata di mercoledì in Italia. Il gruppo di soccorso laotiano, Rescue Volunteer for People, ha assicurato che i cinque ritrovati sono "vivi e sani e salvi". "Sono ancora sotto shock. La nostra squadra ce l'ha fatta" ha detto Bounkham Luanglath membro del gruppo laotiano.

In un breve filmato si vedono i cinque seduti su una roccia circondata dall'acqua, ognuno con una lampada frontale. “Non piangete, non piangete!" son le prime parole dei soccorritori che si sentono nelle immagini riprese con una GoPro.

Il gruppo per ora rimane però dove aveva trovato rifugio dove verranno consegnati loro alimenti liquidi e vitamine in attesa di elaborare un piano per la loro liberazione. Una operazione che si preannuncia già molto difficile vista la zona altamente impervia e allagata dopo il maltempo. Per raggiungere le persone intrappolate, infatti, i soccorritori hanno dovuto percorrere un tunnel di 340 metri, in parte sott’acqua e nell'oscurità più totale.

Alcuni tratti inoltre hanno una larghezza di appena 58 centimetri dove si passa a fatica e uno dei soccorritori ha raccontato di essere stato costretto anche a togliersi l'attrezzatura per riuscire a passare e raggiungere la zona successiva della grotta.

Secondo quanto ricostruito finora, le sette persone rimaste bloccate sono residenti dei villaggi della zona, nella provincia di Xaisomboun, che erano entrati nella grotta in cerca di oro il 19 maggio scorso. Le forti piogge però li hanno sorpresi all’interno allagando e bloccando l'uscita. Per salvarli si sono mobilitate oltre 100 persone tra cui 15 subacquei esperti e specialisti che avevano partecipato anche al drammatico salvataggio in grotta di una giovane squadra di calcio in Thailandia nel 2018.