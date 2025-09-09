Progetta di uccidere l’ex e va a casa sua ma i genitori leggono il diario e la fanno arrestare: “Ho 3 colpi”

I genitori della 19enne statunitense hanno allertato la polizia locale contribuendo al suo arresto mentre era già davanti alla casa dell’ex fidanzato con un fucile, vestita di nero e con un passamontagna.

Stava progettando di uccidere il suo ex fidanzato ma le sue ammissioni scritte sul diario hanno messo in allarme i genitori che hanno allertato la polizia contribuendo al suo arresto mentre era già davanti alla casa del giovane armata di fucile. Trinity Morley, 19 anni, è stata fermata dalla polizia il 27 luglio scorso a Maple Valley, nello Stato di Washington, Usa, e accusata di tentato omicidio del suo ex fidanzato.

I genitori avevano iniziato a sospettare di lei già da tempo dopo alcuni strani comportamenti e aver scoperto che aveva cercato di acquistare un fucile di nascosto. Il giorno dell’arresto i genitori sono andati nella sua stanza per cercare il diario, scoprendo parole terribili: “Ora ho l'arma, tre colpi. Il fucile è pesante. Mi ha detto che se non lo tengo bene, mi salterà via il braccio. Ho tre possibilità per farlo bene e non voglio usare i coltelli".

Dopo aver scoperto dove era diretta, padre e madre hanno chiamato la polizia spiegando che la 19enne era a casa dell’ex riferendosi però che forse aveva intenzione di danneggiare qualcosa. Mentre si recavano sul posto, i poliziotti hanno ricevuto un’altra chiamata dal padre dell'ex fidanzato di Morley che riferiva di aver visto dalle telecamere una donna in piedi nel cortile con un fucile, vestita di nero e con un passamontagna.

Leggi anche Nonno va a prendere il nipote ma porta a casa il bambino sbagliato: caos in un asilo di Sydney

Il trambusto in casa e l'arrivo della polizia l’aveva portata alla fuga nei dintorni ma gli agenti l’hanno inseguita convincendola poco dopo a gettare arma da fuoco e coltello e a farsi arrestare. La 19enne infine ha confessato di aver pianificato di uccidere il suo ex fidanzato e poi se stessa. Tra i suoi scritti trovati successivamente anche una lettera indirizzata al suo attuale fidanzato, in cui si scusava per avergli mentito per ottenere il fucile. Avrebbe detto di averne bisogno per proteggersi, ma invece lo ha portato a casa dell'ex fidanzato per ucciderlo.