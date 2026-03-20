Premono per sbaglio il tasto d’emergenza della sauna comunale, soccorsi scoprono un’orgia: in 5 diffidati a Lugano

Un gruppo di cinque persone è stato beccato mentre era intento in una vera e propria orgia nel seminterrato della piscina coperta di Lugano, in Svizzera, dopo aver suonato per errore l’allarme di emergenza nella annessa sauna e bagno turco.

Per dare sfogo ai loro istinti sessuali non avevano trovato di meglio che appartarsi nella sauna comunale ma nella foga del momento non si sono accorti di aver premuto per sbaglio il tasto d'emergenza che ha fatto poi scattare l’allarme. Così un gruppo di cinque persone è stato beccato mentre era intento in una vera e propria orgia nel seminterrato della piscina coperta di Lugano, in Svizzera.

L’episodio, ricostruito dal quotidiano ticinese Tio, risale al gennaio scorso quando il servizio di salvataggio della piscina è intervenuto nella annessa sauna e bagno turco a seguito dell’allarme di emergenza che era scattato dall’interno. La struttura infatti, come prevede la legge, ha un tasto di allarme per chi rimane bloccato dentro o è vittima di un malore nella sauna.

Questa volta però non vi era nessuna emergenza ma qualcuno all’interno aveva premuto il pulsante per errore finendoci contro senza nemmeno accorgersene visto che la sirena si sente solo fuori dalla cabina. Così il gruppo è stato colto il flagrante mentre era ancora intento a compiere atti osceni nel luogo pubblico e accessibile a tutti a pagamento.

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Inevitabile la chiamata alla polizia locale che è intervenuta sul posto facendo uscire tutti e identificando i presenti. Per i cinque protagonisti della scena a luci rosse, il comune elvetico ha deciso di emettere un ordine di diffida all’uso futuro della sauna e delle altre strutture comunali.

“Sono atti gravi, che non si compiono in luogo pubblico, accessibile anche ad altre persone” ha dichiarato il sindaco annunciando maggiori controlli per il futuro. “Abbiamo eliminato il pericolo alla base, perché se a queste persone venisse in mente di tornare a fare certe cose non potranno farlo: sono stati diffidati” ha spiegato.

Contro i cinque però non è scattata nessuna denuncia penale visto che nessun’altro ha assistito alla scena, non ci sono state querele di parte e non vi è stato il coinvolgimento di terzi.