Ponte crolla a Baltimora dopo essere stato colpito da nave cargo: persone e veicoli in acqua A Baltimora, Maryland, (USA), una nave portacontainer poche ore fa ha urtato il Francis Scott Key Bridge facendolo crollare: decine di persone in acqua, si temono vittime. I video condivisi sui social del momento dell'impatto.

A cura di Ida Artiaco

Paura a Baltimora, Maryland, (USA), dove una nave portacontainer poche ore fa ha urtato il Francis Scott Key Bridge facendolo crollare. Il ponte collassato in acqua, che fa parte dell'Interstate 695, era lungo 1,6 miglia, l’equivalente di 2,5 chilometri. Decine di auto coinvolte e persone in acqua, si temono vittime. Al momento risulterebbero almeno 7 dispersi in acqua, tutti operai, e un numero imprecisato di veicoli, secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco.

Diversi utenti hanno pubblicato video su X di quello che dovrebbe essere il ponte crollato e la nave. È successo intorno all’1.30 di notte, ora locale, in Italia le 7.30 del mattino. Squadre di emergenza sono già sul posto ma ancora non ci sono bilanci ufficiali delle autorità.

Matthew West, sottufficiale di prima classe della Guardia Costiera di Baltimora, ha spiegato alla stampa locale che la nave cargo che ha colpito il ponte batteva bandiera di Singapore, la Dali, che pare stesse lasciando Baltimora per dirigersi a Colombo, nello Sri Lanka.

L'imbarcazione si sarebbe schiantata contro il ponte, prendendo fuoco prima di affondare e facendo cadere diversi veicoli nel fiume Patapsco sottostante.

L'Autorità dei trasporti del Maryland ha dichiarato su X intorno alle 2 del mattino che tutte le corsie del ponte sono state chiuse in entrambe le direzioni per un "incidente", senza specificare cosa sia successo. Il traffico è stato deviato, ha aggiunto il dipartimento. Sul posto anche il sindaco di Baltimora, Brandon Scott. "Pregate per le persone colpite", ha invece commentato sempre su X Johnny Olszewski, capo della contea.

Costruito nel 1977, il ponte viene chiamato anche Key Bridge e prende il nome dal compositore dell'inno americano. Secondo la National Steel Bridge Alliance, è uno dei ponti a trave reticolare continui più lunghi al mondo.

