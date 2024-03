Quanto era lungo e come era fatto il Francis Scott Key Bridge, il ponte crollato a Baltimora Il Francis Scott Key Bridge di Baltimora è crollato dopo un incidente con una nave. Il ponte è stato inaugurato ufficialmente nel 1977. Ogni anno passavano in media oltre 11 milioni di veicoli. Solo la sua campata principale misurava 366 metri. In tutto il ponte è costato 100 milioni di dollari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Il lavori per la costruzione del Francis Scott Key Bridge sono cominciati nel 1972, il ponte è stato aperto ufficialmente al pubblico nel 1977. È dedicato a Francis Scott Key, l’autore dell’inno degli Stati Uniti. La lunghezza totale superava i 2,6 chilometri ma la sua campata principale arrivare da sola a 366 metri, abbastanza per essere la terza campata più lunga al mondo tra le strutture costruite con una travatura reticolare.

Ora le immagini del suo crollo sono ovunque. Una nave cargo si muove verso il pilone, lo colpisce con forza e poi in una manciata di secondi il ponte crolla del tutto. Un pezzo alla volta finisce nelle acque del fiume Patapsco. L’incidente che ha distrutto il Francis Scott Key Bridge è avvenuto quando a Baltimora era l’1:27 di notte, in Italia erano passate da poco le 6:00 di mattina. Nel momento del crollo circolavano ancora veicoli sul ponte ma il numero di morti e feriti è ancora incerto.

Quanti veicoli passavano sul ponte di Baltimora

Secondo una serie di stime, il numero di veicoli che attraversano il ponte ogni anni supera gli 11 milioni. Tra questi ci sono anche i camion che trasportano rifiuti definiti con la sigla HAZMAT, l’acronimo di Hazardous and Toxic Materials. A Baltimora questi materiali non possono passare nel tunnel del porto di Baltimora. Norme simile sono in vigore anche in Italia. Il traforo del Monte Bianco, giusto per citare il più famoso, non accetta il passaggio di merci considerate pericolose.

WIKIMEDIA | Il ponte di Baltimora

Quanto è costata la costruzione del Francis Scott Key Bridge

Secondo l’agenzia di stampa Reuters il costo per la costruzione del ponte era stimata attorno ai 100 milioni di dollari. Se questa cifra si dovesse riferire a una stima fatta nel 1977, anno di apertura del ponte, ora con l’inflazione staremmo parlando di oltre 512 milioni di dollari.

Le differenze rispetto al Ponte sullo Stretto di Messina

Il Francis Scott Key Bridge è un ponte grande ma nulla di paragonabile con il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Nel progetto del 2011 il ponte dovrebbe essere lungo circa 3,3 chilometri. Con due carreggiate ognuna da tre corse e una sede per il trasporto ferroviario. Al netto degli incidenti come abbiamo visto a Baltimora, su Fanpage.it trovate un’intervista al geologo Mario Tozzi su cosa accadrebbe a questa struttura in caso di sisma.

WIKIMEDIA | Il ponte di Baltimora è costato oltre 500 milioni di dollari