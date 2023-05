Perde controllo del motoscafo e travolge bimba: Sciamira muore a 6 anni mentre gioca in spiaggia La piccolina stava giocando sulla Paliton Beach, sull’isola di Siquijor, nelle Filippine, mentre si teneva una gara di velocità in motoscafo. È stata propria la barca del vincitore a travolgere due persone, tra cui Sciamira.

A cura di Biagio Chiariello

Una bambina di sei anni è rimasta uccisa in un terribile incidente su una spiaggia delle Filippine: Sciamira Ziah Banquil stava giocando lungo la riva della Paliton Beach, sull'isola di Siquijor, mentre gli abitanti del villaggio locale stavano organizzando una gara di velocità in motoscafo domenica 21 maggio.

La bimba sarebbe stata travolta da uno dei mezzi acquatici dopo che la persona alla guida – risultata peraltro vincitrice della gara – ha perso il controllo ed è finita sulla sabbia, investendo la bimba e un'altra spettatrice, Alixa Buhian, 24 anni. Entrambe sono state portate d'urgenza in ospedale: la ragazza se l'è cavata con un trauma cranico, ma Sciamira è stata dichiarata morta all'arrivo in pronto soccorso a causa delle sue gravi ferite.

Gli agenti di polizia di San Juan hanno poi arrestato il conducente del motoscafo, James Sumalpong, che ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni. "Ha improvvisamente accelerato quando si stava avvicinando alla riva. È successo così in fretta che non sono riuscita a correre da mia figlia in tempo" ha raccontato il papà di Sciamira. Mentre il cugino della bimba, Jerby Factularin, ha dichiarato: “La famiglia ha il cuore spezzato. Tutti amavano così tanto Sciamira. Ora vogliamo giustizia".

L'investigatore della polizia di San Juan, il sergente Carry Grencio, ha dichiarato: "Sulla base della nostra indagine, il timoniere ha colpito le vittime mentre erano sulla riva dopo che il suo mezzo ha avuto un malfunzionamento. Gli organizzatori avevano un permesso per tenere la regata".

In una dichiarazione, l'organizzatore della regata Bancarera Philippines ha dichiarato: "Bancarera Philippines desidera estendere le sue più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime dello sfortunato incidente durante la regata tenutasi a Paliton Beach, San Juan, Siquijor il 21 maggio 2023. Ci uniamo con tutto il cuore al loro dolore".