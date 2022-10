Perché Camilla potrebbe dover rinunciare alla tradizionale corona durante l’incoronazione Camilla potrebbe dover rinunciare alla tradizionale corona appartenuta alla Regina Madre che era stata designata per lei ma a Buckingham Palace stanno studiando anche una soluzione alternativa.

A cura di Antonio Palma

Il passato coloniale britannico periodicamente porge il conto e potrebbe ora rovinare anche i piani per l'incoronazione di Re Carlo e della Regina consorte Camilla. Quest'ultima infatti per il 6 maggio prossimo, data prevista per l'incoronazione, potrebbe essere costretta a rinunciare alla tradizionale corona realizzata appositamente per la Regina Madre nel 1937.

Al centro della polemica infatti è finito il famoso Koh-i-Noor, il diamante da 105 carati e dal valore inestimabile che campeggia proprio sulla corona. Dall'India, proprio in vista della cerimonia solenne nel Regno Unito, infatti sono tornati a chiederne la restituzione, sebbene il gioiello sia rivendicato anche da Afghanistan, Pakistan e Bangladesh.

Politici e rappresentanti indiani infatti hanno avviato una nuova campagna mediatica, sottolineando il simbolo coloniale dell'oggetto che fu portato in Inghilterra dalla Compagnia delle Indie Orientali nel 1849 quando fu presentato alla Regina Vittoria entrando da allora a far parte dei gioielli della casa reale britannica.

Formalmente l'enorme diamante sarebbe stato donato alla regina Vittoria dall'ultimo imperatore sikh dell'India, che all'epoca aveva 10 anni, ma per gli indiani si sarebbe trattato semplicemente di una razzia dei colonizzatori.

“L'incoronazione di Camilla e l'uso del gioiello della corona Koh-i-Noor riportano alla memoria ricordi dolorosi del passato coloniale" ha dichiarato infatti un portavoce del Bharatiya Janata Party, il partito del primo ministro indiano Narendra Modi, aggiungendo: "La maggior parte degli indiani ha ben poca memoria del passato oppressivo ma cinque o sei generazioni di indiani hanno sofferto sotto le regole straniere per oltre cinque secoli. Recenti occasioni, come la morte della regina Elisabetta II, l'incoronazione della nuova regina Camilla e l'uso del Koh-i-noor riportano alcuni indiani ai giorni dell'impero britannico in India".

La questione, che periodicamente viene riportata alla luce in India e non solo, era stata già ripresa sui social indiani e dai gruppi nazionalisti dopo la morte della regina Elisabetta, con molti cittadini che hanno chiesto al governo di New Delhi di fare nuove pressioni su Londra.

Buckingham Palace dal suo canto non ha voluto commentare ufficialmente la questione ma, secondo una fonte sentita dal Daily Mail, nella corte reale britannica la vicenda sta provocando qualche tensione e nervosismo. Il piano originale era che la regina consorte Camilla fosse incoronata con la corona della defunta regina madre "Ma i tempi sono cambiati e il Re è estremamente sensibile a questi problemi, così come i suoi consiglieri. Ci sono sensibilità politiche e notevole nervosismo, in particolare per quanto riguarda l'India" ha spiegato la fonte.

Camilla dunque potrebbe dover rinunciate alla tradizionale corona ma a Buckingham Palace potrebbero trovare anche una soluzione alternativa nel frattempo. Del resto la gemma contesa è contenuta in una montatura staccabile in platino che può essere estratta dalla corona come pure è accaduto in passato.

Da Buckingham Palace hanno fatto sapere che l'incoronazione di Carlo e Camilla "rifletterà il ruolo attuale del monarca e una visione proiettata verso il futuro, pur rimanendo ancorata a una tradizione e a un cerimoniale di lunga data" ma dei dettagli, come la Corona da indossare, ci sarà ancora tempo per discutere.