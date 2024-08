Paura in centro a Londra: una bimba di 11 anni e una donna sono state accoltellate

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Paura a Londra. Una bambina di 11 anni e una donna di 34 anni sono state portate d'urgenza in ospedale dopo essere state accoltellate in mattinata, oggi 12 agosto, nella trafficata Leicester Square, nel cuore della City.

La polizia locale su X (Twitter) afferma che un uomo è stato arrestato e attualmente è trattenuto in custodia. "Non dovrebbero esserci altri sospetti in giro".

Non sono state date altre informazioni sulle condizioni delle due vittime che sono state trasportate in ospedale. Come hanno riferito testimoni oculari, la donna e la bambina sono state soccorse dai commessi di un negozio in attesa dell'arrivo dei paramedici. Momenti di paura in quella che è una delle aree più affollate di turisti, tra cui anche italiani, di tutta Londra.

IN AGGIORNAMENTO