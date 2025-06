video suggerito

Bimbo di 11 anni investito da un’auto in pieno centro nel Novarese, è gravissimo Le condizioni del bambino sono apparse subito gravi: è stato intubato e trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Novara, poi i medici ne hanno disposto il trasferimento al Regina Margherita di Torino. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia sfiorata a Ghemme, piccolo comune in provincia di Novara, dove un bambino di 11 anni è stato investito da un'auto a pochi passi dal municipio, in una zona centrale solitamente frequentata da molte persone. L’impatto ha immediatamente attirato l’attenzione dei passanti, che hanno assistito impotenti a momenti di grande concitazione e paura.

Secondo una prima ricostruzione, il veicolo coinvolto stava percorrendo la strada quando, per motivi ancora al vaglio delle autorità, ha colpito il bimbo, che si trovava a piedi. Le circostanze esatte dell’incidente sono ora oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine, che stanno raccogliendo testimonianze e visionando eventuali immagini di videosorveglianza della zona.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi sul posto. Le condizioni del bambino sono apparse subito gravissime: è stato intubato e trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Novara. In seguito, vista la complessità del quadro clinico, i medici hanno disposto il trasferimento al Regina Margherita di Torino, struttura specializzata in cure pediatriche d’emergenza.

Il piccolo è attualmente ricoverato in codice rosso. I medici lo tengono sotto stretto monitoraggio e non si sbilanciano sulla prognosi.