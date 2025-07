Finlandia, paura in un centro commerciale: quattro persone accoltellate, arrestato un uomo Diverse persone sono state ferite da un aggressore armato di coltello in un centro commerciale Ratina della città di Tampere, in Finlandia. Un uomo è stato arrestato e la zona isolata. Il video. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Ida Artiaco

Paura in Finlandia, dove almeno quattro persone sono state ferite da un aggressore armato di coltello all'esterno di un centro commerciale Ratina della città di Tampere, a 180 chilometri a nord di Helsinki. L'accoltellatore è stato quindi bloccato dalla polizia e arrestato e ai feriti sono stati forniti i primi soccorsi, afferma la stampa locale, fra cui il sito Helsingin Sanomat.

Diverse auto della polizia, allertata intorno alle 16:20, e ambulanze si sono immediatamente recate sul posto. Alle 17:30, gli agenti hanno annunciato di aver già parlato con alcuni testimoni e di aver isolato la zona e che non ci sono vittime. Ci sarebbero diverse chiazze di sangue, quindi è probabile che le persone siano state accoltellate in diversi punti della strada.

Il quotidiano Aamulehti riferisce che le forze dell'ordine hanno bloccato tutte le porte del centro commerciale – che è stato riparto intorno alle 19 ora locale, le 18 in Italia – e che alle persone non è stato permesso entrare né uscire dal mall finché la situazione non è tornata sotto controllo. Un testimone che ha assistito all'incidente da un bar accanto alla struttura ha raccontato di aver visto la polizia ordinare a un uomo con i capelli corti di sdraiarsi a terra. Il soggetto indossava una felpa con cappuccio e uno zaino. "La polizia è arrivata rapidamente", ha aggiunto.

Le autorità finlandesi hanno avviato un'indagine per fare luce sulla dinamica dei fatti e sull'identità dell'attentatore.

In aggiornamento.