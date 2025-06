video suggerito

Attacco con un coltello su un bus di Anversa: muore un passeggero, arrestato l'aggressore In Belgio, ad Anversa, un uomo è salito armato di coltello sul bus 36 e ha ucciso un passeggero. L'aggressore è stato subito fermato dalle autorità. Altre due persone sono rimaste ferite.

A cura di Gabriella Mazzeo

Gli autobus nel centro di Anversa

Lunedì pomeriggio un uomo armato di coltello ha attaccato i passeggeri di un autobus di Anversa. Uno dei passeggeri a bordo è stato ucciso mentre altre due persone sono rimaste ferite. L'aggressore è stato fermato dalla polizia belga.

Secondo i media locali, l'attacco si è verificato sul bus 36, una linea sulla quale sono stati segnalati diversi episodi di violenza. Lo scorso anno un autobus della stessa linea era stato colpito con una pistola ad aria compressa e i veicoli del trasporto pubblico sono stati spesso oggetto di vandalismo. Gli autisti hanno spesso dovuto fare i conti con aggressioni ai loro danni da parte di persone a bordo. Le indagini sull'aggressione armata sono ancora in corso da parte delle autorità e bisognerà accertare quale sia la causa dell'attacco.

Il tutto si sarebbe verificato intorno alle 14.30 di oggi, lunedì 16 giugno. L'aggressore avrebbe agito da solo ed è stato subito bloccato e arrestato dalla polizia locale. Ad avere la peggio durante gli attimi concitati di terrore a bordo del bus, un passeggero anziano.

Le indagini sulle circostanze dell'attacco e sulle sue cause sono ancora in corso. Le forze dell'ordine raccoglieranno le testimonianze delle persone che si trovavano a bordo dell'autobus di line a quella dell'autista, primo testimone dell'accaduto. Tramite i racconti, le autorità cercheranno di ricostruire i fatti e capire la natura dell'aggressione armata. Quello che è certo è che non è la prima volta che la linea 26 è protagonista di vicende simili con episodi di violenza che sul bus sono all'ordine del giorno per i cittadini di Anversa. Ora però le autorità del Belgio vogliono scongiurare la matrice terroristica di qualsiasi tipo dietro l'attacco e per questo ulteriori informazioni saranno rese disponibili nelle prossime ore con il prosieguo delle indagini.